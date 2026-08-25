Tadej Pogačar domina y gana la cuarta etapa de la Vuelta a España; lidera la general

El vigente campeón del Tour de Francia, que busca barrer los títulos de las grandes vueltas, completó la exigente etapa de montaña del martes en Andorra con 2 minutos y 39 segundos de ventaja sobre sus perseguidores.

Pogačar amplió su ventaja en la general a 3 minutos y 21 segundos sobre Primoz Roglic, con Enric Mas otros 11 segundos por detrás en la clasificación general.

“Cualquier ventaja es más que suficiente, pero es genial tener 3:21 de renta, porque ahora puedo estar tranquilo y confiado para los próximos días", declaró el astro eslovano. "Seguiremos día a día, concentrándonos en cada jornada. Será un poco menos estresante”.

La victoria de Pogačar, su segunda en la Vuelta este año, llegó un día después de que la tercera etapa fuera cancelada por granizo cerca del final del recorrido en Francia. No se declaró ganador después de que la carrera se detuviera cuando faltaban unos 15 kilómetros (nueve millas), mientras los ciclistas empezaban a refugiarse en tiendas y restaurantes al borde de la carretera.

La etapa del martes, de 105 kilómetros (65 millas), atravesó las montañas andorranas en un recorrido corto que incluyó cuatro ascensos que favorecieron a los principales aspirantes en la carrera de tres semanas.

La carrera regresa a España el miércoles, con los ciclistas enfrentando un recorrido ondulado de 173,3 kilómetros (107,7 millas) que comienza en Cataluña. Se espera un final al esprint en la pequeña ciudad de Roquetes, en el noreste de España.

Pogačar había iniciado la cuarta etapa liderando la clasificación general por nueve segundos sobre Wout van Aert, con Matthew Brennan a otro segundo de distancia en el tercer puesto.

Pogačar, el esloveno del UAE Team Emirates, debutó en una gran vuelta en la Vuelta en 2019, cuando ganó tres etapas y terminó tercero, pero no había vuelto a competir en la Vuelta hasta este año.

Ganó el Tour de Francia por tercera vez consecutiva y por quinta vez en total, igualando el récord, en julio. Su triunfo en el Giro de Italia en 2024 lo dejó en posición de convertirse en el noveno ciclista en la rama masculina en ganar las tres grandes vueltas.

La Vuelta termina en la ciudad española de Granada, en el sur del país, el 13 de septiembre.

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FUENTE: AP