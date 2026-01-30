Surgen rumores de venta de los Seahawks, pero herederos de Paul Allen lo niegan

El cornerback de los Seahawks de Seattle, Devon Witherspoon, izquierda, celebra tras interceptar un pase en cuarta oportunidad durante la segunda mitad del Juego de Campeonato de la NFC contra los Rams de Los Ángeles, el domingo 25 de enero de 2026 en Seattle. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez) AP

Citando fuentes no identificadas, ESPN indicó que se han llevado a cabo conversaciones entre los dueños de los Seahawks y la NFL durante la última semana.

Sin embargo, el albacea de los herederos del fallecido propietario Allen negó el informe, según un comunicado emitido a The Associated Press y otros medios.

“Nosotros no comentamos sobre rumores o especulaciones, y el equipo no está a la venta”, dijo un portavoz de los herederos. “Ya hemos dicho que eso cambiará en algún momento según los deseos de Paul, pero no hay noticias que compartir. En este momento nos concentramos en ganar el Super Bowl y completar la venta de los Trail Blazers de Portland Trail en los próximos meses”.

Desde 1997, la familia Allen ha sido dueña de los Seahawks —que intentarán conseguir su segundo título de Super Bowl enfrentando a los Patriots de Nueva Inglaterra en Santa Clara, California. En aquel año, Paul adquirió el equipo a Ken Behring por 194 millones de dólares.

Allen, cofundador de Microsoft, murió en 2018 por complicaciones de un linfoma no Hodgkin a los 65 años. Desde entonces, los Seahawks y los Trail Blazers de la NBA quedaron en manos de su hermana, Jody.

Los herederos acordaron en septiembre vender los Trail Blazers a un grupo de inversión liderado por el propietario de los Hurricanes de Carolina de la NHL, Tom Dundon.

En 2022, Jody Allen reconoció que los Seahawks algún día se pondrían a la venta, de acuerdo con los deseos de su difunto hermano.

“Llegará el momento en el que eso cambie, dado que los planes de Paul eran dedicar la gran mayoría de su fortuna a la filantropía”, indicó Jody Allen en un comunicado que emitió en julio de 2022. “Pero las herencias de este tamaño y complejidad pueden tardar de 10 a 20 años en liquidarse. No hay un cronograma predeterminado por el cual los equipos deban ser vendidos”.

Antes de la práctica del viernes, el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, habló sobre la participación de Jody Allen y señaló que hablan después de cada juego.

“Lo que me llama la atención sobre Jody fue su entusiasmo sobre dónde quería que estuviera nuestro equipo, nuestra franquicia como una visión de los Seahawks de Seattle y eso fue durante nuestro proceso de entrevistas”, dijo Macdonald. “Honestamente, ahí fue donde realmente pensé, 'bueno, esto es algo sobre lo que me siento muy fuerte, que creo que podría ayudar a crear eso'. Así que todo ha sido a través de esa lente, y es muy claro qué tipo de equipo quiere y ha sido increíblemente solidaria”.

FUENTE: AP