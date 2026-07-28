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Suben a 48 los sobrevivientes tras naufragio de barco vietnamita en el mar de China Meridional

HANÓI, Vietnam (AP) — La cifra de sobrevivientes de un buque de carga que se hundió el sábado frente a un banco de arena ocupado por China en el mar de China Meridional aumentó a 48 para el martes, mientras equipos de búsqueda y rescate rastreaban a más personas que se hundieron con la embarcación.

En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, tripulantes del Nanhai Jiu 115, un barco de rescate operado por la Oficina de Rescate de Nanhai del Ministerio chino de Transporte, recoge a tripulantes del barco vietnamita Khoi Nguyen de una lancha salvavidas en el mar de China Meridional, el 25 de julio de 2026. (Sansha Maritime Safety Administration//Xinhua via AP)
En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, tripulantes del Nanhai Jiu 115, un barco de rescate operado por la Oficina de Rescate de Nanhai del Ministerio chino de Transporte, recoge a tripulantes del barco vietnamita Khoi Nguyen de una lancha salvavidas en el mar de China Meridional, el 25 de julio de 2026. (Sansha Maritime Safety Administration//Xinhua via AP) AP

La operación multinacional de búsqueda para dar con 14 personas que siguen desaparecidas continuaba el martes por la tarde, con la participación de rescatistas vietnamitas, filipinos y chinos.

Las autoridades vietnamitas anunciaron el lunes que otras tres de las 62 personas a bordo habían sido salvadas, pero no ofrecieron detalles del rescate.

El carguero vietnamita Khoi Nguyen 18 se hundió a última hora del sábado cerca del arrecife Fiery Cross, una isla construida por China y un puesto militar avanzado en las muy disputadas islas Spratly.

La embarcación se hundió mientras operaba con mal tiempo en el mar del Este, informó el Ministerio vietnamita de Exteriores, y añadió que las 48 personas rescatadas habían sido transferidas a las autoridades vietnamitas, que les prestaron atención médica antes de llevarlas de regreso al territorio continental.

Vietnam indicó que movilizó de inmediato una operación de rescate mientras coordinaba estrechamente con buques de rescate chinos. Helicópteros y otras embarcaciones en la zona también se sumaron a la búsqueda.

La Guardia Costera de Filipinas, que desplegó una patrullera y una aeronave tras recibir una solicitud de Vietnam, señaló que la operación se realizaba en el marco de acuerdos marítimos internacionales y de la cooperación bilateral con Vietnam.

China se ha vuelto cada vez más agresiva en sus reclamaciones sobre prácticamente todo el mar de China Meridional, por el que transitan cada año unos 5 billones de dólares del comercio mundial. También se cree que el paso marítimo se asienta sobre vastos depósitos submarinos de petróleo y gas.

Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también tienen reclamaciones rivales en la vía marítima estratégica, junto con China y Filipinas.

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La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte las normas de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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