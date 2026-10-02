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Suben a 15 los muertos en avalancha en Nepal tras hallar 8 cuerpos en el monte Himlung

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Los equipos de rescate descubrieron ocho cadáveres en el campamento base del monte Himlung en Nepal el jueves, lo que eleva a 15 el número total de muertos tras una avalancha ocurrida el domingo debido a las malas condiciones climatológicas.

Los cuerpos de dos escaladores nepalíes, recuperados tras una avalancha en el monte Himlung, en la morgue de un hospital en Katmandú, Nepal, el 28 de septiembre de 2026. (AP Foto/Niranjan Shrestha)
Los cuerpos de dos escaladores nepalíes, recuperados tras una avalancha en el monte Himlung, en la morgue de un hospital en Katmandú, Nepal, el 28 de septiembre de 2026. (AP Foto/Niranjan Shrestha) AP

La Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal, que encabeza la búsqueda, dijo que los rescatistas excavaron en la nieve en el monte Himlung y hallaron ocho cuerpos en tiendas de campaña en el campo base, donde una persona sigue desaparecida.

“Debido a los continuos peligros en la montaña, las labores de recuperación han concluido temporalmente", indicó la asociación. "Podría haber nuevos esfuerzos cuando las condiciones lo permitan”.

Aprovechando el buen tiempo, guías de montaña experimentados de la asociación trabajaron durante la semana para excavar en la nieve que cubría el campamento base.

Localizaron a otros 10 escaladores que formaban parte del grupo en el Himlung, un pico de 7.126 metros (23.380 pies) en el centro-norte de Nepal, donde están ocho de las 14 cumbres más altas del mundo, incluido el monte Everest.

La avalancha está considerada uno de los peores desastres en la historia del montañismo en Nepal.

Cada año, cientos de escaladores extranjeros llegan al país para tratar subir a sus cumbres más altas. Muchos han perdido la vida en el intento por la climatología adversa.

Todos los muertos o desaparecidos esta semana eran ciudadanos nepalíes que se preparaban para la llegada de clientes extranjeros para la temporada de escalada de otoño, que comenzó este mes.

Nepal aún se recupera de las devastadoras inundaciones de agosto, que arrasaron varias aldeas y dejaron más de 1.400 muertos y casi 6.000 desaparecidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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