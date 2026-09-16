Sube la inflación en Gran Bretaña y crece la presión para aumentar las tasas de interés

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La sede del Banco de Inglaterra en Londres el 30 de abril del 2026. (AP foto/Kirsty Wigglesworth) AP

La Oficina Nacional de Estadísticas indicó que el alza de los precios de la gasolina y pasajes aéreos estuvo en gran medida detrás del incremento del índice de precios al consumidor que pasó a 3,1% en agosto desde 2,9% el mes anterior. El aumento alejó aún más la inflación del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra.

Sin embargo, se espera ampliamente que el banco mantendrá la tasa de interés principal en 3,75% cuando concluya su reunión el jueves, ya que una mayoría del Comité de Política Monetaria, integrado por nueve miembros, parece querer ver si los precios más altos se están trasladando a salarios más altos, lo que podría avivar aún más las presiones inflacionarias. Un mercado laboral débil está manteniendo a raya las demandas salariales.

“Es poco probable que el aumento de la inflación de agosto desencadene una subida de tasas mañana, ya que los responsables de política encontrarán cierto alivio en un mercado laboral que se enfría”, declaró Suren Thiru, economista jefe del ICAEW. "Sin embargo, probablemente endurecerá el tono restrictivo del Banco y dejará la puerta abierta a tasas más altas más adelante este año”.

Las tasas de interés en el Reino Unido habían venido bajando desde un máximo de 15 años de 5,25% hasta que estalló la guerra con Irán. La guerra provocó fuertes aumentos en los precios del petróleo y el gas, en parte porque el crucial estrecho de Ormuz ha permanecido en gran medida cerrado al tránsito desde entonces.

Además de afectar el costo de los préstamos personales y las hipotecas, el repunte de las expectativas sobre las tasas de interés es un problema creciente para el gobierno británico, ya que el servicio de su deuda representa una proporción mayor de su gasto.

El primer ministro Andy Burnham insistió en que la economía británica todavía muestra “resiliencia en todos los frentes” y que la declaración presupuestaria anual del próximo mes adoptará un enfoque en el que la prudencia sea lo primero.

“No asumiremos riesgos con el nivel de vida de la gente ni con la economía en su conjunto”, indicó Burnham. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP