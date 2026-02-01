americateve

Stuttgart vence 1-0 al Freiburg y se coloca cuarto en la Bundesliga

BERLÍN (AP) — Ermedin Demirović anotó en el último minuto para que Stuttgart venciera el domingo 1-0 al Freiburg y se colocara en el cuarto lugar de la Bundesliga, la última posición para la clasificación a la Liga de Campeones.

Chris Fuehrich del Stuttgart celebra tras la victoria de su equipo ante el Freiburg en la Bundesliga el domingo primero de febrero del 2026. (Harry Langer/dpa via AP)
Demirović controló el centro de Deniz Undav desde la izquierda y disparó brillantemente el balón bajo al travesaño cerca del poste derecho.

El portero de Stuttgart, Alexander Nübel, negó una respuesta a Bruno Ogbus y el equipo local mantuvo los tres puntos, aprovechando la derrota de Leipzig en casa ante Mainz el sábado.

Stuttgart se colocó tres puntos por delante de Leipzig con 14 jornadas restantes.

Borussia Dortmund recibe más tarde al colero Heidenheim, con la esperanza de sacar una victoria para reducir la ventaja del Bayern Múnich a seis puntos tras el sorprendente empate 2-2 del gigante bávaro en Hamburger SV el día anterior.

