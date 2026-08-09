Stowers conecta 2 hits y remolca 2 pero sale por molestia en triunfo de Marlins 12-3

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Joe Mack, de los Marlins de Miami, anota con un sencillo conectado por Javier Sanoja durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 9 de agosto de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Griffin Conine conectó dos jonrones y el venezolano Javier Sanoja pegó dos sencillos e impulsó tres carreras por los Marlins. El dominicano Otto López, de Miami, tuvo dos sencillos dentro del cuadro, con lo que llegó a 46 juegos de múltiples imparables.

Stowers hizo una mueca al doblar la primera base después de su sencillo de dos carreras, que coronó una quinta entrada de seis anotaciones que puso a los Marlins arriba 10-2. De inmediato fue reemplazado por el corredor emergente panameño Leo Jimenez.

Michael Petersen (2-2) lanzó una quinta entrada sin carreras para llevarse la victoria. El abridor Ryan Gusto fue retirado después de cuatro entradas en las que permitió dos carreras y realizó 60 lanzamientos. Gusto concedió tres hits y ponchó a cuatro.

Los Marlins borraron un déficit de 1-0 con una primera entrada de tres carreras ante el abridor de los Angelinos Grayson Rodriguez (3-5).

El sencillo impulsor de Sanoja en la cuarta puso el marcador 4-2.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP