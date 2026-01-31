americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Steve Tisch, copropietario de Giants, niega haber visitado isla de Epstein y lamenta la asociación

NUEVA YORK (AP) — El copropietario de los Giants de Nueva York, Steve Tisch, afirmó que conocía a Jeffrey Epstein pero negó haber ido a su isla después de que su nombre fuera mencionado más de 400 veces en archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes.

ARCHIVO - Steve Tisch, copropietario de los Giants de Nueva York, llega a la reunión de propietarios de equipos de la NFL, el miércoles 22 de octubre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)
ARCHIVO - Steve Tisch, copropietario de los Giants de Nueva York, llega a la reunión de propietarios de equipos de la NFL, el miércoles 22 de octubre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, Archivo) AP

"Tuvimos una breve asociación en la que intercambiamos correos electrónicos sobre mujeres adultas y, además, discutimos sobre películas, filantropía e inversiones. No acepté ninguna de sus invitaciones y nunca fui a su isla. Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y alguien con quien lamento profundamente haberme asociado", expresó Tisch en un comunicado proporcionado por el equipo de la NFL.

Según correos electrónicos que estaban entre los tres millones de páginas de documentos, Epstein conectó a Tisch con numerosas mujeres. Tisch, de 76 años, nunca fue acusado de ningún delito relacionado con la investigación.

Tisch ganó un Premio de la Academia en 1994 por producir "Forrest Gump" y es presidente y vicepresidente ejecutivo de los Giants. Ha estado involucrado con el equipo desde que su padre, Preston Tisch, compró el 50% en 1991 a la familia Mara.

Los documentos fueron divulgados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, la ley promulgada después de meses de presión pública y política que requiere que el gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y exnovia, Ghislaine Maxwell.

Epstein se suicidó en una celda de la cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

Destacados del día

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y ordena el cierre de la cárcel del Helicoide en Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y ordena el cierre de la cárcel del Helicoide en Venezuela

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara emergencia internacional tras nueva orden de Trump

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara "emergencia internacional" tras nueva orden de Trump

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter