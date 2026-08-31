Stan Wawrinka pone fin a su carrera de Grand Slam: Berrettini elimina al campeón del US Open 2016

Stan Wawrinka saluda al pública tras perder ante Matteo Berrettini en la primera ronda del US Open, el lunes 31 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger) AP

Wawrinka ganó el último de sus tres títulos de Grand Slam en Flushing Meadows, cuando venció a Novak Djokovic en la final hace 10 años. A los 41 años de edad, el suizo recibió una invitación (wild card) para el torneo en lo que, según ha dicho, será su última temporada antes de retirarse.

“Seguro que lo voy a extrañar. Lo voy a extrañar muchísimo. Amo este deporte”, dijo Wawrinka antes de ser homenajeado en la cancha por directivos de la Asociación de Tenis de Estados Unidos:

El partido pareció notablemente similar al duelo entre los mismos jugadores en Wimbledon, cuando Berrettini ganó en cuatro sets, con cada uno definido en un desempate.

Pero después de que a Wawrinka le quebraran el saque para abrir el tercer set, pese a ganar un punto clave cuando se recurrió a la revisión en video, Berrettini se despegó rápidamente.

Wawrinka completó su 18va participación en el US Open. Al principio pensó que no tendría una despedida del torneo cuando la USTA otorgó su último wild card del cuadro masculino de individuales al estadounidense Patrick Kypson, quien ocupa el puesto 115 del ranking.

Wawrinka ya había viajado a Nueva York, así que decidió regresar a casa el lunes pasado a Suiza. Cuando Kypson se retiró por una lesión, Wawrinka se enteró el miércoles de que la invitación sería para él, por lo que volvió a Nueva York, una ciudad que, según comentó, aprendió a amar.

“Encontré la manera de jugar mi mejor tenis aquí”, señaló.

Wawrinka llegó a ser el número 3 del mundo y también se coronó en el Abierto de Australia y el Roland Garros.

Se solicitó la revisión en video para determinar si Wawrinka había hecho contacto dos veces en una volea. Tras una revisión prolongada y una protesta de Berrettini —a quien abuchearon incluso después de que él y Wawrinka se colocaran brazo con brazo y compartieran una risa—, el golpe fue confirmado como válido.

Berrettini logró que los aficionados volvieran a aplaudirlo después de que terminó el partido, cuando dio una palmada a su raqueta y la apuntó hacia Wawrinka.

“Encantado de compartir la cancha contra esta leyenda de nuestro deporte una vez más”, declaró el italiano.

Berrettini, quien disputó la final de Wimbledon en 2021 y alcanzó las semifinales del US Open en 2019, avanzó para enfrentar al argentino Mariano Navone, quien dio la sorpresa al derrotar al cuarto preclasificado Djokovic el domingo por la noche.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP