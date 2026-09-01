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Stan Kroenke anuncia la adquisición de los Angelinos de Arte Moreno

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Kroenke Sports and Entertainment afirma que ha llegado a un acuerdo para comprar a los Angelinos de Los Ángeles de Arte Moreno.

Christian Moore celebra con su compañero de los Angelinos de Los Ángeles Josh Lowe tras anotar en un error de los Yankees de Nueva York en la quinta entrada el lunes 31 de agosto del 2026. (AP Foto/Wally Skalij)
Christian Moore celebra con su compañero de los Angelinos de Los Ángeles Josh Lowe tras anotar en un error de los Yankees de Nueva York en la quinta entrada el lunes 31 de agosto del 2026. (AP Foto/Wally Skalij) AP

La empresa encabezada por Stan Kroenke hizo el sorprendente anuncio el martes y señaló que espera cerrar la transacción a principios de 2027.

La compañía de Kroenke es propietaria de los Rams de Los Ángeles de la NFL, del Arsenal de la Liga Premier inglesa, de los Nuggets de Denver de la NBA, del Avalanche de Colorado de la NHL y de los Rapids de Colorado de la Major League Soccer.

La empresa ha sumado ahora a los Angelinos, cuya turbulenta etapa de 20 años bajo la propiedad de Moreno finalmente llegará a su fin.

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FUENTE: AP

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