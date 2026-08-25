Sospechan de “manos criminales” en incendios que han consumido más de 30.000 hectáreas en Colombia

“Tenemos indicios serios de que hay manos criminales. Por esa razón colocamos la denuncia en la Fiscalía en averiguación de responsables”, dijo el martes a The Associated Press la gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz.

Matiz detalló que vio videos de la comunidad en los que relatan que “pasaron dos hombres en moto y prendieron fuego” y el informe de los bomberos en el que indican que uno de los focos fue provocado presuntamente con un combustible.

Sospecha que los criminales estarían aprovechando el desplazamiento de la fuerza pública hacia las zonas de emergencia por los incendios para delinquir en un corredor estratégico al sur del departamento donde, además, hay minería ilegal de oro.

En Tolima, en el centro-oeste del país, operan facciones disidentes de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron a un acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.

Matiz ve como una extraña “coincidencia” que, en paralelo con los incendios registrados durante agosto en Tolima, haya habido en varios municipios hostigamientos armados, ataques con drones con explosivos y amenazas a funcionarios públicos por parte de grupos armados ilegales.

El presidente Abelardo de la Espriella dijo la víspera en la red social X que ha ordenado “actuar con toda la contundencia del Estado” ante los indicios que apuntan a que los incendios son provocados y ordenó reforzar la presencia de la fuerza pública. Además, pidió el apoyo de Chile y Estados Unidos para sofocar los incendios.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo el martes a Blu Radio que se trabaja en la elaboración de un “nuevo estatuto antiterrorista” que sería presentado al Congreso que busca nuevas herramientas para combatir a los grupos criminales que sospechan están detrás de los incendios y otras acciones delictivas.

Miles de tierras productivas arrasadas

El martes continuaban activos 16 incendios en los departamentos de Tolima, Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá y Nariño, reportó la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La mayor afectación se mantenía en Tolima, con ocho incendios activos en zonas rurales donde han sido desplegados equipos aéreos y terrestres para intentar sofocarlos.

“Tenemos unos incendios que son de gran magnitud que los tenemos ubicados en el municipio de Suárez. Es un incendio de siete kilómetros que está sobre un cerro y que tiene diferentes focos”, indicó la gobernadora.

Los incendios en Tolima no han dejado heridos ni muertos, sólo algunas personas que han sido remitidas a centros de salud por inhalación de humo, señaló Matiz.

Sin embargo, calcula que se han perdido más de 50 viviendas, cerca de 8.000 hectáreas cultivadas con alimentos resultaron afectadas y aproximadamente 22.000 cabezas de ganado quedaron sin alimento.

“Hay gente que perdió todo el cultivo de limón o el cultivo de maíz, que no tiene cómo darle alimentos a su ganado. Vamos a tener una crisis económica fuerte y por eso nos estamos preparando... para volvernos a levantar, para reconstruirnos”, dijo Matiz.

FUENTE: AP