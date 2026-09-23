Sonny Gray logra su 18va victoria en el 1-0 de Boston sobre Cleveland

Sonny Gray, abridor de los Medias Rojas de Boston, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Guardianes de Cleveland, el miércoles 23 de septiembre de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Fue apenas la quinta victoria en 13 juegos para los Medias Rojas, que aseguraron un puesto en los playoffs el domingo.

Gray, de 36 años, (18-5) está encaminado a convertirse en el cuarto lanzador de los Medias Rojas desde 2000 en liderar la Liga Americana en victorias, uniéndose a Rick Porcello (2016), Josh Beckett (’07) y Curt Schilling (’04).

El cubano Aroldis Chapman ponchó a los tres bateadores en la novena para conseguir su 35to salvamento de la temporada.

Los Guardianes llegaron con una ventaja de un juego sobre los Medias Blancas en la cima de la División Central de la Liga Americana tras ganar el primer juego de la serie el martes, pero necesitaban una victoria el miércoles combinada con una derrota de los Rangers o de los Astros para asegurar un boleto a la postemporada.

La victoria tuvo un costo para Boston cuando el jardinero central Ceddanne Rafaela salió por rigidez en el tendón de la corva derecho después de correr a toda velocidad para convertir un sencillo, el mismo día en que fue activado de la lista de lesionados. Había estado fuera por una distensión del cuádriceps derecho desde el 3 de septiembre e hizo una atrapada en clavado, de frente, ante Steven Kwan, el primer bateador del juego.

Jarren Duran conectó un sencillo para abrir la sexta, avanzó con un rodado y apenas superó el tiro del jardinero izquierdo Kwan con un deslizamiento de cabeza en el hit de Monasterio. ___

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FUENTE: AP