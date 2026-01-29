Socorristas recuerdan misión de recuperación y duelo a un año de choque aéreo cerca de DC

El buzo Jeffrey Leslie, del Departamento de Policía Metropolitana, pilotea una embarcación en el río Potomac, el jueves 22 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) AP

Las familias de los que estaban a bordo del vuelo 5342 de American Airlines y de un helicóptero Black Hawk del Ejército conmemoran el jueves como el primer aniversario del accidente aéreo más mortal en Estados Unidos en más de 20 años. Otro grupo está reviviendo esa noche y los días, semanas y meses que siguieron: los socorristas que se sumergieron repetidamente en el río con casi nula visibilidad, desafiando el agua fría, el combustible de avión y los restos afilados con la esperanza de rescatar sobrevivientes.

Pero no hubo milagros, sólo los cuerpos de hijas, hijos, esposas, esposos, madres y padres para sacar del agua, identificar y devolver a sus familias.

Sesenta y cuatro pasajeros y tripulantes del avión que viajaba de Wichita, Kansas, a Washington estaban a momentos de aterrizar cuando el avión chocó con el helicóptero Black Hawk y su tripulación de tres personas. Los 67 murieron en el incidente del 29 de enero de 2025.

"Sabíamos a la hora de ocurrido el choque que no habría sobrevivientes", dijo el jefe de bomberos y servicios médicos de emergencia del Distrito de Columbia, John Donnelly. La prioridad se convirtió en recuperar los cuerpos y las pertenencias personales y devolverlos a sus familias al tiempo que se reunían pruebas para los investigadores del incidente.

Durante casi una semana, buzos y otros miembros del personal de emergencia recuperaron a todas las víctimas de unos 2,5 metros (ocho pies) de profundidad y emprendieron la ardua tarea de identificación. Otros pasaron meses buscando efectos personales en el río.

"Si alguna vez has estado en el Potomac, no es un lugar agradable para bucear en las mejores condiciones", dijo Tim Lilley, cuyo hijo Sam, de 28 años, era el copiloto del vuelo de American. "Pero esa noche, el hecho de que se metieran en el agua e hicieran todo lo que pudieron fue increíble".

Tim Lilley, un expiloto de Black Hawk, dijo que más tarde en la primavera, los socorristas lo llevaron a él y a su esposa, Sheri, al río para que pudieran dejar flores en los lugares donde quedaron las dos aeronaves.

"Pudimos hablar con la persona que ayudó a sacar a mi hijo del agua. Fue una experiencia emocional enorme, y fue muy sanadora", añadió.

Cientos de socorristas acudieron al lugar

La primera llamada —"choque, choque, choque"— vino de la torre de control del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington a las 8:48 de la noche.

Esa y las alertas subsiguientes desencadenaron la mayor respuesta de emergencia de la región desde que secuestradores estrellaron un avión contra el Pentágono el 11 de septiembre de 2001. Para la medianoche, unos 350 socorristas de docenas de agencias estaban en el lugar, incluidos 20 a 30 buzos de unidades de patrulla portuaria.

"La primera vez que lo escuchas, como cualquier otra cosa, se te cae el estómago", dijo el buzo de la policía metropolitana Robert Varga, un miembro de 16 años del Departamento que estaba en casa cuando llegó la llamada y estaba en el agua en una hora. "Sabemos que si nos llaman va a ser algo serio".

El último incidente considerable en el Potomac había sido en enero de 1982, cuando un vuelo de Air Florida chocó con un puente al despegar y se desplomó al río, matando a 78 personas.

"Fue un caos total", dijo el teniente del escuadrón de rescate de bomberos de Washington, Sam Short, quien, junto con dos buzos de su equipo, fueron de los primeros en llegar al lugar. Afirmó que presenció escenas espantosas.

"Hay muchas cosas diferentes que vimos e hicimos esa noche. Simplemente no puedes describirlo a la gente", resaltó.

Cuando los socorristas llegaron al río congelado, el fuselaje del avión estaba parcialmente sumergido y las maletas y otras pertenencias estaban esparcidas. El fuerte olor a combustible de avión flotaba en el aire.

El policía y buzo Jeffrey Leslie estaba acostando a sus hijos de edad escolar primaria cuando recibió un mensaje de texto.

En una visita al área la semana pasada, Leslie navegó uno de los botes de la unidad hasta el sitio del choque casi por instinto al tiempo que los aviones despegaban y aterrizaban de fondo. Se dirigió al final de la pista 33, donde el vuelo 5342 debía aterrizar, pero en su lugar se convirtió en una de las áreas donde llevaron a las víctimas.

Leslie, quien pasó horas en el sitio del impacto el año pasado y regresó varias veces en los meses siguientes, dijo que su memoria de esa noche puede ser desencadenada por el clima frío y, a veces, por los patines de hielo blancos en el armario de su hija. Jóvenes patinadores artísticos que regresaban de una competencia estaban entre los pasajeros del avión.

Efectos personales recuperados ofrecieron algo de cierre

Donnelly, el jefe de bomberos, dijo que sus prioridades eran las familias, la investigación y la seguridad de los socorristas que desafiaban temperaturas peligrosas y combustible de avión.

Sus emociones lo golpearon cuando se reunió con familias que esperaban alguna noticia positiva, para darles actualizaciones sobre los esfuerzos de recuperación.

"Entonces se vuelve muy personal y puedes sentir el dolor y la pena de otras personas", señaló.

Un memorial en Washington el miércoles honró a las familias y a los socorristas. Algunos miembros de la familia que asistieron a una audiencia de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) sobre el choque esta semana llevaban camisetas con los nombres de las unidades de socorristas.

El teniente Andrew Horos, el jefe del puerto del Departamento de Policía del distrito, dijo que la salud mental es primordial para los socorristas.

"Realmente no puedes preparar a tus miembros o a nadie para eso", comentó.

Edward Kelly, presidente de la Asociación Internacional de Bomberos, dijo que el sindicato envió 12 personal de apoyo entre pares a la ciudad después del choque y se reunieron con el 75% de los bomberos y paramédicos que acudieron a ayudar. Un objetivo era "hacerles saber qué buscar en sí mismos, cómo ver si el estrés traumático se manifiesta en ellos y a dónde ir si necesitan ayuda", dijo.

Eso es particularmente importante en un incidente que involucra a tantos niños, agregó.

"Muchas de esas personas que responden, los bomberos, los paramédicos, los agentes de policía, muchos de nosotros somos padres. Tenemos hijos pequeños", declaró.

"Ha sido una lucha", dijo Short, del escuadrón de rescate, quien también respondió al ataque de 2001 en el Pentágono y perdió a un colega cercano días antes del choque.

"Un par de nuestros chicos han estado fuera por varios meses durante el último año por esto", indicó.

Donnelly dijo que el Departamento también está monitoreando la salud de los buzos debido a los materiales peligrosos que pueden haber encontrado.

Leslie, el buzo de la policía, dijo que recuperar aretes, anillos de boda y patines de niños y devolverlos a las familias en duelo proporcionó una especie de terapia.

"Apreciaron cada cosa que pudimos devolver", dijo Horos.

Varga, el buzo, dijo que si pudiera decir algo a las familias sería que el personal de emergencia hizo su mejor esfuerzo para salvar, y luego devolver a los pasajeros a sus familias.

"Y luego, en los meses posteriores, estuvimos allí tan a menudo como pudimos tratando de recuperar efectos personales para las familias, porque cada cosa que encontramos sabíamos que era importante para los miembros de la familia", dijo.

"Esperamos haber podido proporcionarles al menos una pizca de cierre".

