Sismo de magnitud 5,8 sacude Afganistán y Pakistán; reportan 8 muertos en Kabul

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La región es altamente activa en cuanto a sismos, que han causado miles de muertes en los últimos años. El terremoto del viernes tuvo su epicentro en la cordillera del Hindu Kush, a unos 150 kilómetros (93 millas) al este de la ciudad afgana de Kunduz, según el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo y el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Con el epicentro a una profundidad de más de 180 kilómetros, el sismo se sintió en una amplia franja de Afganistán y Pakistán. Remeció las zonas de Islamabad, Peshawar, Chitral, Swat y Shangla, de acuerdo con el Departamento Meteorológico de Pakistán.

El portavoz del Ministerio de Salud de Afganistán, Sharafat Zaman, dijo que las autoridades sanitarias de Kabul y de las provincias habían sido puestas en alerta.

Un sismo de 6,0 que sacudió una zona remota y montañosa del este de Afganistán el pasado agosto mató a más de 2.200 personas, arrasó aldeas y dejó a gente atrapada bajo los escombros. La mayoría de las víctimas se registraron en la provincia de Kunar, donde la gente suele vivir en casas de madera y ladrillos de barro a lo largo de valles escarpados.

Un terremoto de 6,3 sacudió la provincia de Samangan, en el norte de Afganistán, en noviembre, y causó al menos 27 muertos y más de 950 heridos. También dañó sitios históricos, incluida la famosa Mezquita Azul de Afganistán en la ciudad de Mazar-e-Sharif, y el Palacio Bagh-e-Jahan Nama en Khulm.

Un sismo de 6,3 seguido de fuertes réplicas en el oeste de Afganistán mató a miles de personas el 7 de octubre de 2023.

Afganistán, empobrecido, a menudo enfrenta dificultades para responder a desastres naturales, especialmente en regiones remotas. Muchas viviendas en zonas rurales y periféricas están hechas de ladrillos de barro y madera, y muchas están mal construidas. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP