Sismo de 5,7 grados en el sur de México; no se reportan daños ni víctimas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un sismo de 5,7 grados de magnitud que se registró la mañana del lunes en el sur de México se sintió en algunos puntos del centro del país e hizo saltar las alarmas sísmicas de la capital, pero las autoridades no reportaron daños severos ni víctimas de manera inmediata.