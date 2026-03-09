Sharpe y Agbaji guían a Nets a segunda victoria seguida de 126-115 ante Grizzlies

Compartir en:









Ziaire Williams (1), de los Nets de Brooklyn, lanza sobre Walter Clayton Jr. (4), de los Grizzlies de Memphis, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el lunes 9 de marzo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

Nolan Traore sumó 17 puntos para los Nets, que venían de una improbable victoria 107-105 en Detroit, líder de la Conferencia Este, la noche del sábado, que puso fin a una racha de 10 derrotas.

Los Nets, que dieron descanso a su máximo anotador Michael Porter Jr., tuvieron a seis jugadores con cifras de dos dígitos. Los Grizzlies contaron con apenas ocho jugadores disponibles.

Rayan Rupert anotó 20 puntos, la mejor cifra de su carrera, y Javon Small añadió 19 para Memphis, que ha perdido cuatro seguidos y 11 de 14.

Los Grizzlies no contaron con Ja Morant (codo izquierdo), Scotty Pippen Jr. (dolor en el dedo del pie derecho), Santi Aldama (rodilla), Ty Jerome (pantorrilla), Cedrix Coward (rodilla derecha), el recién llegado Taj Gibson (reacondicionamiento), Taylor Hendricks (dolor en el pulgar derecho) y Brandon Clarke (pantorrilla). Zach Edey y Kentavious Caldwell-Pope están fuera por el resto de la temporada.

Más temprano el lunes, los Nets anunciaron que Egor Demin se perderá el resto de la temporada por una fascitis plantar en el pie izquierdo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP