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Shanghái cancela 1.300 vuelos mientras China se prepara para el tifón Dolphin

BEIJING (AP) — Los dos aeropuertos de Shanghái cancelaron más de 1.300 vuelos y las autoridades reubicaron a unas 300.000 personas en regiones cercanas mientras China se preparaba para el tifón Dolphin, después de que la tormenta llevara fuertes lluvias al norte de Taiwán.

En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, policías comprueban el amarre de una embarcación antes del tifón Dolphin, en el distrito de Beilun en Ningbo City, en la provincia oriental china de Zhejiang, el 7 de agosto de 2026.(Hu Jiajie/Xinhua via AP)
En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, policías comprueban el amarre de una embarcación antes del tifón Dolphin, en el distrito de Beilun en Ningbo City, en la provincia oriental china de Zhejiang, el 7 de agosto de 2026.(Hu Jiajie/Xinhua via AP) AP

Las bandas exteriores de la tormenta golpearon con aguaceros el norte de Taiwán el sábado, incluida la capital, Taipéi. Algunas aerolíneas taiwanesas también cancelaron el domingo sus vuelos a China.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta se estimaban en unos 162 kilómetros por hora (101 mph) hasta la mañana del domingo. Sus fuertes lluvias suponían un riesgo de inundaciones graves, así como de aludes de tierra, y se esperaba que impactase la provincia de Zhejiang y las zonas del norte de la vecina provincia de Fujian a última hora del domingo.

Los meteorólogos en China pronosticaron que algunas zonas podrían registrar entre 200 y 400 milímetros (7,9–15,7 pulgadas) de lluvia en los próximos días. Las autoridades advirtieron de graves riesgos de deslizamientos de tierra en Zhejiang.

Los aeropuertos de Hongqiao y Pudong, en Shanghái, también cancelaron respectivamente alrededor del 60% de los vuelos previstos para el domingo, según The Paper, medio estatal de Shanghái.

Las autoridades evacuaron a unas 390.000 personas en la ciudad de Taizhou, en Zhejiang, la noche del sábado. En Shanghái, las autoridades evacuaron a más de 30.000 personas de las zonas de mayor riesgo.

Las autoridades de Zhejiang también suspendieron todas las actividades acuáticas, incluidos los ferris y los cruceros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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