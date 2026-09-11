Shakhtar Donetsk llamara a Londres en su nuevo hogar adoptivo en la Champions

ARCHIVP - Foto el dueño multimillonario del Shakhtar Donetsk Rinat Akhmetov firma autografos durante las semifinales de la Conference League ante el Crystal Palace en Cracovia, Polonia el jueves 30 de abril del 2026. (AP Foto/Beata Zawrzel, Archivo) AP

El Shakhtar abrió el jueves su programa de ocho partidos con un empate 1-1 en el campo del PSV Eindhoven, un corto viaje a los Países Bajos para el equipo que disputará sus cuatro próximos partidos “como local” en el estadio del Chelsea.

El Real Madrid será el visitante de lujo en enero en el recinto que, durante dos décadas, perteneció al oligarca ruso Roman Abramovich. Se vio obligado a vender el Chelsea en 2022, bajo la presión de las sanciones del gobierno británico tras la invasión militar rusa de Ucrania.

Cuando el Shakhtar utilice por primera vez Stamford Bridge, con capacidad para 40.000 espectadores, al enfrentar al AEK Atenas el 14 de octubre, el viaje del equipo “local” será al menos cuatro veces mayor que el del visitante griego.

“Necesitamos como 19 o 20 horas para venir desde (Ucrania) a Londres”, comentó a los periodistas el director deportivo del Shakhtar, Darijo Srna, en una reciente sesión informativa.

Aun así, estar en la Liga de Campeones —por cuarta vez en cinco temporadas durante la guerra—, con la posibilidad de ganar decenas de millones de dólares en premios de la UEFA, es crucial para las finanzas del club cuando los ingresos del fútbol nacional prácticamente han desaparecido.

La actividad de la Liga de Campeones en Inglaterra, después de haber disputado anteriormente partidos de la Liga de Campeones en Polonia y Alemania, también sirve de escaparate para la especialidad histórica del Shakhtar: comprar jóvenes talentos brasileños para futuras transferencias. Ese modelo de negocio ha vuelto después de que el club perdiera a toda una generación de talento en 2022, cuando comenzó la guerra.

La comunidad de jugadores brasileños del Shakhtar La alineación del Shakhtar el jueves ante el PSV volvió a tener el sabor brasileño que es su sello distintivo.

Cuando un Shakhtar capitaneado por Srna ganó la final de la Copa de la UEFA de 2009, justo antes del cambio de marca a la Europa League, sus compañeros incluían a Fernandinho y Willian. Los goles en la victoria 2-1 sobre el Werder Bremen los marcaron otros dos brasileños, Luiz Adriano y Jádson.

El jueves, el once inicial incluyó a Isaque, Kauã Elias y Alisson Santana. En el banquillo estaban Lucas Ferreira y Luca Meirelles. Ninguno ha cumplido aún 21 años y todos llegaron desde clubes brasileños por traspasos de entre unos 10 y 17 millones de euros (11-20 millones de dólares).

“Son futuras estrellas”, afirmó Srna. “Por eso, también para nosotros es importante jugar en Londres para mostrarlos”.

El acuerdo ideal del Shakhtar quizá sea el del delantero brasileño Kevin, comprado al Palmeiras en enero de 2024 por menos de 15 millones de euros (17,4 millones de dólares) y vendido hace un año al Fulham por 40 millones de euros (46,4 millones de dólares).

“Sabemos cómo trabajar con ellos”, señaló Srna sobre la reputación del Shakhtar de cuidar a los jóvenes jugadores lejos de Brasil. Incluso ahora eso significa vivir en un país en guerra, 12 años después de que el club fuera exiliado de Donetsk por las incursiones rusas en el este de Ucrania.

Avión, tren y automóviles El Shakhtar tiene ahora su base en Lviv, cerca de la frontera occidental de Ucrania con Polonia. Su próxima semana de Liga de Campeones en octubre comienza el sábado con un partido de liga nacional ante el cercano Veres Rivne.

Los partidos en estadios mayormente vacíos a menudo se ven interrumpidos por alertas de posibles misiles rusos entrantes. “Es agotador, no es fácil jugar los partidos”, manifestó Srna.

“Empezamos en autobús (luego) tren, avión, autobús”, explicó sobre el viaje a Londres. Puede tomar 14 horas llegar a la capital polaca, Varsovia, después de los controles de seguridad en la frontera. “Es realmente difícil”.

El entrenador turco del Shakhtar El Shakhtar cuenta con un entrenador inspirador: Arda Turan. Jugó 100 veces con Turquía, ganó la liga española con el Barcelona y ayudó al Atlético de Madrid a llegar a la final de la Liga de Campeones de 2014.

“No le importa la guerra, se adaptó mejor que nadie”, dijo Srna sobre el técnico de 39 años, que afronta su segunda temporada con el club.

“Es un tipo increíble, un poco loco”, añadió Srna con una sonrisa al hablar de Turan, y recordó su reputación similar como jugador “en un sentido positivo. Es un hijo del Galatasaray”.

El gran rival de ciudad del Galatasaray en Estambul, el Fenerbahce, que actualmente atraviesa el caos, se enfrenta al Shakhtar en Londres en noviembre.

El Shakhtar promociona la industria ucraniana El lado positivo para el Shakhtar en Londres también tiene que ver con los negocios para Ucrania y para el propietario del club desde hace 30 años, Rinat Akhmetov.

El conglomerado industrial de Akhmetov, SCM, es el patrocinador en la camiseta del Shakhtar, con intereses en acero y energía que quiere promocionar ante el centro financiero de Londres.

“Por un lado, es apoyo para Ucrania”, dijo la ejecutiva de SCM Natalya Yemchenko. “Por el otro, es una inversión en la seguridad energética europea”.

Akhmetov construyó el Donbas Arena, un estadio con aspecto de nave espacial que abrió en 2009, albergó partidos de la Eurocopa de 2012 y que el Shakhtar tuvo que dejar atrás en 2014. Volver algún día es el sueño máximo del club.

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FUENTE: AP