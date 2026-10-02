Series divisionales: Los Dodgers emprenden su ruta por un tercer campeonato seguido

Fernando Tatis Jr. de los Padres de San Diego previo al primer juego de la serie de comodines contra los Cachorros de Chicago, el martes 29 de septiembre de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Los Bravos de Atlanta vencieron 6-2 a los Filis de Filadelfia en el tercer partido de su serie de comodines al mejor de tres el jueves por la noche, y se enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles, los vigentes bicampeones, por segundo año consecutivo, en una serie divisional al mejor de cinco que comienza el sábado.

El otro duelo de la Liga Nacional enfrenta a los Padres de San Diego contra los Cerveceros de Milwaukee, que fijaron un récord de la franquicia con 103 victorias esta temporada. El cuadro de la Liga Americana presenta dos series entre rivales de división: los Yankees de Nueva York contra los Rays de Tampa Bay y los Medias Blancas de Chicago frente a los Guardianes de Cleveland.

Esto es lo que hay que saber mientras continúa el béisbol de octubre:

Shohei Ohtani, el cuatro veces MVP, es considerado ampliamente el mejor jugador de dos vías de todos los tiempos, pero para los playoffs de este año parece que estará limitado a influir con su bate.

La superestrella japonesa de 32 años ha tenido otra excelente temporada en el plato, con promedio de .275 y 30 jonrones pese a perderse algunos juegos por lesiones. Cuando estuvo sano, lanzó bien esta temporada, pero las molestias en la rodilla izquierda y la inflamación en el bíceps derecho han limitado sus apariciones.

Los Bravos tienen una alineación profunda que incluye a Ronald Acuña Jr., Michael Harris II, Matt Olson y Ozzie Albies, y estos últimos tres jugadores conectaron jonrones oportunos para derrotar a los Filis en el tercer juego.

Sin Judge, los Yankees llegan encendidos ante los Rays

Los Yankees no contaron con Aaron Judge, el tres veces MVP que arrastra una distensión en la pantorrilla derecha, en la serie de comodines, pero eso no impidió que los Bombarderos del Bronx arrollaran a los Medias Rojas de Boston, sus eternos rivales, en una barrida de dos juegos.

La condición de Judge sigue en el aire para la serie divisional, pero Nueva York ha demostrado que puede tener éxito sin él.

Los modestos Rays siguen rindiendo por encima de lo esperado. La alineación está encabezada por el dominicano Junior Caminero, quien conectó 42 jonrones en la temporada regular.

Los Cerveceros se citan con unos Padres en ascenso

Los Cerveceros son otra prueba de que el dinero no lo es todo: dominaron la temporada regular con una ofensiva equilibrada y un cuerpo de lanzadores impresionante pese a una nómina modesta. El derecho Jacob Misiorowski, con su explosiva recta, es el favorito para ganar el Cy Young de la Liga Nacional. Brice Turang, que hace de todo, sostiene la alineación.

Los Padres quedaron a deber durante buena parte de la temporada, pero repuntaron en septiembre para meterse a los playoffs. Tienen una alineación profunda y con experiencia encabezada por Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Ty France y Jackson Merrill.

Los Medias Blancas intentan continuar su historia de resurgimiento ante los Guardianes

Los Medias Blancas tuvieron, posiblemente, la peor temporada en la historia de las Grandes Ligas hace apenas dos años, al perder 121 juegos para establecer un récord de la era moderna.

Ahora están muy metidos en la pelea por la Serie Mundial.

Su alineación versátil incluye a Colson Montgomery, Munetaka Murakami, Miguel Vargas y Chase Meidroth, mientras que el cuerpo de lanzadores no es llamativo, pero ha sido efectivo.

Los Guardianes cuentan con uno de los mejores lanzadores en Parker Messick, mientras que José Ramírez y Steven Kwan comandan la ofensiva.

¿Cuál es el formato de los playoffs?

Hay 12 equipos que se clasifican a la postemporada, incluidos seis equipos tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional. Cuatro equipos han sido eliminados tras las series de comodines.

La ronda de series divisionales son al mejor de cinco, seguidas por las series de campeonato de Liga al mejor de siete y una Serie Mundial al mejor de siete entre los ganadores de la Liga Americana y la Liga Nacional.

¿Cuál es el calendario de la postemporada?

Series Divisionales: 3-10 de octubre

Series de Campeonato: 11-20 de octubre

Serie Mundial: 23-31 de octubre

¿Quiénes son los favoritos para ganar la Serie Mundial? Los Dodgers (+210) son los favoritos para conquistar un tercer título consecutivo de la Serie Mundial, mientras que los Cerveceros (+550), Rays (+800) y Yankees (+800) son vistos como los principales contendientes.

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FUENTE: AP