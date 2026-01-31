americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Separatistas matan a 21 personas, incluidos civiles, en múltiples ataques en Pakistán

QUETA, Pakistán (AP) — Separatistas de la provincia de Baluchistán en Pakistán se responsabilizaron de casi una docena de ataques coordinados en el sur de Pakistán el sábado temprano, que tuvieron como objetivo a civiles, una prisión de alta seguridad, estaciones de policía e instalaciones paramilitares. Once civiles, diez miembros de las fuerzas de seguridad y 67 insurgentes murieron, informaron las autoridades.

Empleados de hospital trasladan el cuerpo de un policía que murió en un ataque de insurgentes, en un hospital de Queta, Pakistán, el 31 de enero de 2026. (Foto AP/de Arshad)
Empleados de hospital trasladan el cuerpo de un policía que murió en un ataque de insurgentes, en un hospital de Queta, Pakistán, el 31 de enero de 2026. (Foto AP/de Arshad) AP

Aunque los separatistas baluches y los talibanes paquistaníes frecuentemente atacan a las fuerzas de seguridad en Baluchistán y en otras partes del país, los ataques coordinados de esta magnitud son inusuales. Las autoridades dijeron que al menos 108 milicianos han sido abatidos en todo Baluchistán en las últimas 48 horas, incluidos 67 el sábado.

Entre los muertos se encontraban 11 civiles, entre ellos tres mujeres y tres niños, en la ciudad de Gwadar en Baluchistán, según el oficial de policía Ibad Khan. Dijo que los civiles muertos eran de etnia baluche. Khan manifestó que la policía respondió rápidamente al ataque y mató a todos los atacantes.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, dijo en un comunicado que diez oficiales de seguridad fueron asesinados.

El Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) se atribuyó la responsabilidad de los ataques, durante los cuales también se robaron algunos bancos. Publicó videos que mostraban a mujeres participando en los ataques, aparentemente como parte de una propaganda para resaltar el papel de las mujeres entre los milicianos.

Shahid Rind, portavoz del gobierno de Baluchistán, dijo que la mayoría de los ataques fueron frustrados. Ocurrieron un día después de que el ejército dijo que las fuerzas de seguridad esta semana asaltaron dos escondites de milicianos en el suroeste del país, matando a 41 insurgentes en enfrentamientos separados.

El jefe de ministros provincial, Sarfraz Bugti, escribió en X que las fuerzas de seguridad estaban persiguiendo a los insurgentes. Dijo que al menos 700 fueron abatidos por las fuerzas de seguridad en el último año.

Según la policía de Baluchistán y funcionarios del gobierno, al menos 37 atacantes fueron abatidos inicialmente y 30 más fueron localizados y abatidos. Más temprano el sábado, las autoridades dijeron que los insurgentes destruyeron vías férreas, lo que llevó a los Ferrocarriles de Pakistán a suspender los servicios de tren desde Baluchistán a otras partes del país.

Milicianos lanzan ataques el sábado

Los ataques comenzaron casi simultáneamente en toda la provincia, dijo el ministro de Salud provincial, Bakht Muhammad Kakar. Dijo que dos oficiales de policía murieron en un ataque con granada a un vehículo policial en Quetta, la capital provincial. El gobierno declaró una emergencia en todos los hospitales.

Docenas de insurgentes también atacaron una prisión en el distrito de Mastung, liberando a más de 30 reclusos, según la policía. En otros ataques, los milicianos intentaron asaltar la sede provincial de las fuerzas paramilitares en el distrito de Nushki, pero el ataque fue repelido, dijo la policía.

Los insurgentes lanzaron granadas contra la oficina de un administrador del gobierno en el distrito de Dalbandin, pero una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad los obligó a huir, según las autoridades locales. Los ataques a puestos de seguridad en los distritos de Balincha, Tump y Kharan fueron frustrados, mientras que en Pasni y Gwadar, los insurgentes intentaron secuestrar a pasajeros que viajaban en autobuses por las carreteras, dijo la policía.

El BLA está prohibido en Pakistán y Estados Unidos lo designó organización terrorista. Ha estado detrás de numerosos ataques en los últimos años, y Pakistán dice que el grupo cuenta con el respaldo de India, una acusación que Nueva Delhi niega. Islamabad asegura que los separatistas baluches, los talibanes paquistaníes y otros milicianos están utilizando suelo afgano para lanzar ataques dentro de Pakistán. Kabul lo niega.

Los grupos separatistas baluches y los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), han intensificado los ataques en Pakistán en los últimos meses. El TTP es un grupo separado pero aliado con los talibanes de Afganistán, que regresaron al poder en agosto de 2021.

Baluchistán ha sido durante mucho tiempo el sitio de una insurgencia por parte de grupos separatistas que buscan la independencia del gobierno central de Pakistán en Islamabad.

______

Ahmed informó desde Islamabad, Babar Dogar en Lahore, e Ishtiaq Mahsud en Dera Ismail Khan, contribuyeron a este informe.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

Destacados del día

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y ordena el cierre de la cárcel del Helicoide en Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y ordena el cierre de la cárcel del Helicoide en Venezuela

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara emergencia internacional tras nueva orden de Trump

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara "emergencia internacional" tras nueva orden de Trump

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter