Sencillo impulsor de Walker Jenkins en la séptima guía triunfo 4-2 de Mellizos ante Gigantes

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Walker Jenkins de los Mellizos de Minnesota batea un sencillo remolcador en la séptima entrada frente al catcher de los Gigantes de San Francisco Andrew Knizner el miércoles 23 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

El marcador estaba igualado 2-2, con Kody Clemens en segunda y un out en la séptima. Jenkins pegó un hit al jardín derecho ante Dylan Smith (0-6) que remolcó a Clemens para darle a Minnesota ventaja de 3-2. Con dos outs, Josh Bell añadió un sencillo impulsor frente a Sam Hentges para ampliar la diferencia de los Twins a 4-2.

El venezolano Yoendrys Gómez (3-4) retiró a los cinco bateadores que enfrentó para acreditarse la victoria. Andrew Morris lanzó una novena entrada sin permitir carreras para su quinto salvamento. Ponchó a Shay Whitcomb con corredores en primera y segunda para terminar el juego.

El venezolano César Perdomo, un novato zurdo, permitió dos carreras con cinco hits en 5 1/3 entradas. Ponchó a dos y no otorgó bases por bolas.

El abridor de Minnesota Connor Prielipp, también un novato zurdo, permitió dos carreras con cuatro hits en 5 episodios y un tercio. Ponchó a tres y dio dos bases por bolas.

Con la derrota, los Gigantes cayeron a 37-41 en casa, lo que significa que terminarán la temporada con marca perdedora en Oracle Park.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP

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