Sencillo impulsor de Ohtani en la 10ma ayuda a que Dodgers corten racha de 7 derrotas

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un sencillo productor en el décimo inning del juego del sábado 8 de agosto de 2026 ante los Diamondbacks de Arizona (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Los Dodgers ganaron pese a que el boricua Edwin Díaz desperdició su segundo salvamento consecutivo tras perder una ventaja de 1-0 en la novena.

Los Ángeles reaccionó con dos outs en la 10.ª cuando Hunter Feduccia recibió una base por bolas y el corredor automático Kyle Tucker avanzó a tercera con un lanzamiento descontrolado.

Ohtani siguió con un rodado que el primera base Tim Tawa buscó detener mediante una zambullida, sin recuperarse para concretar el out.

Jack Dreyer consiguió su primer salvamento de la temporada al obtener los dos últimos outs: fildeó una roleta de Ryan Waldschmidt e inició una doble matanza.

Los D-backs perdían 1-0 al comenzar el noveno capítulo, pero el dominicano Geraldo Perdomo y Corbin Carroll conectaron triples consecutivos ante el cerrador Díaz para empatar.

Díaz se recompuso y retiró a los siguientes tres bateadores, dejando a Carroll varado en tercera para enviar el juego a entradas extra.

Kyle Tucker, de Los Ángeles, conectó un jonrón solitario para romper el empate sin carreras en la octava, al mandar el segundo lanzamiento que vio del relevista nicaragüense Jonathan Loáisiga por encima de la barda del jardín derecho.

Arizona dejó a 15 corredores en base.

Brandon Pfaadt, de Arizona, y Yoshinobu Yamamoto, de Los Ángeles, protagonizaron un impresionante duelo de lanzadores durante la mayor parte de la noche. Los dos derechos dominaron con facilidad a la alineación rival.

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FUENTE: AP