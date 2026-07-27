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Sencillo impulsor de Conine deja tendidos a los Filis y corta racha de 12 derrotas de Marlins, 8-7

MIAMI (AP) — Griffin Conine conectó un sencillo productor de carrera para dejar en el terreno y llevar a los Marlins a vencer el lunes 8-7 a los Filis de Filadelfia, además de poner fin a la racha récord de la franquicia de Miami de 12 derrotas consecutivas.

Griffin Conine de los Marlins de Miami recibe un baño tras la victoria ante los Filis de Filadelfia, el lunes 27 de julio de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)
Griffin Conine de los Marlins de Miami recibe un baño tras la victoria ante los Filis de Filadelfia, el lunes 27 de julio de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El cerrador de los Filis Jhoan Durán (1-4), entró con ventaja de 7-5. El dominicano llenó las bases sin outs y permitió el sencillo de dos carreras del dominicano Heriberto Hernández que empató el juego. Hernández anotó la carrera de la victoria.

Hernández y Conine conectaron jonrones ante el as de los Filis Zack Wheeler. Jakob Marsee pegó un doble productor de carrera y el dominicano Otto López añadió un triple impulsor para los Marlins, que no ganaban un juego desde el 9 de julio. Los Filis han perdido siete de 10 desde la pausa del Juego de Estrellas.

Los Marlins construyeron una ventaja de 5-2 en las primeras dos entradas ante Wheeler antes de desperdiciarla en la sexta.

Bryce Harper recibió una base por bolas para abrir la entrada ante el relevista Cade Gibson y anotó con el sencillo de Alec Bohm para poner el marcador 5-3. Luego, J.T. Realmuto conectó un elevado ante Tyler Zuber (0-2) que rebotó y pasó por encima de la barda del jardín derecho para un doble que acercó a los Filis a una carrera. Justin Crawford impulsó a Bryson Stott con un sencillo antes de que a Realmuto se le concediera la carrera de la ventaja por un error de tiro de Hernández.

Harper le dio a Filadelfia una ventaja temprana con su 22do jonrón de la temporada —un batazo de dos carreras de 419 pies ante el abridor Tyler Phillips en la primera entrada.

Wheeler fue retirado del juego después de permitir seis hits con seis ponches en tres entradas.

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