Semien conecta jonrón para desempatar ante su exequipo y Mets vencen 7-2 a Rangers

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Marcus Semien es felicitado por el entrenador de tercera base de los Mets de Nueva York Jacob Latz al correr las bases tras batear un jonrón solitario en la octava entrada ante los Rangers de Texas el miércoles 23 de septiembre del 2026. (AP Foto/LM Otero) AP

El novato derecho Nolan McLean (12-10) permitió dos carreras y tres hits en siete entradas por los coleros Mets (73-85), que han ganado ambos juegos en Texas desde que el exmánager interino Andy Green recibió el cargo de tiempo completo el martes.

Los Rangers (78-80) han perdido tres juegos consecutivos y están a medio juego del líder Houston en la División Oeste de la Liga Americana antes de que los Astros enfrenten más tarde a Seattle. Houston tiene el criterio de desempate por enfrentamientos directos sobre Texas si los equipos terminan con el mismo récord.

Semien, traspasado por los Rangers a los Mets en noviembre pasado a cambio de Brandon Nimmo, conectó su 15º jonrón de la temporada ante el cerrador All-Star Jacob Latz (3-4) para darle a Nueva York una ventaja de 3-2. El primer jonrón de Semien desde el 7 de agosto puso fin a una mala racha de 0 de 13.

Latz entró con dos en base y un out en la séptima, la primera vez que aparecía antes de la octava entrada desde el 12 de abril.

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FUENTE: AP

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