americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Semien conecta jonrón para desempatar ante su exequipo y Mets vencen 7-2 a Rangers

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Marcus Semien conectó un jonrón para desempatar el juego en la octava entrada contra su antiguo equipo y Brett Baty añadió un grand slam como bateador emergente en la novena en la victoria el miércoles 7-2 de los Mets de Nueva York ante los Rangers de Texas.

Marcus Semien es felicitado por el entrenador de tercera base de los Mets de Nueva York Jacob Latz al correr las bases tras batear un jonrón solitario en la octava entrada ante los Rangers de Texas el miércoles 23 de septiembre del 2026. (AP Foto/LM Otero)
Marcus Semien es felicitado por el entrenador de tercera base de los Mets de Nueva York Jacob Latz al correr las bases tras batear un jonrón solitario en la octava entrada ante los Rangers de Texas el miércoles 23 de septiembre del 2026. (AP Foto/LM Otero) AP

El novato derecho Nolan McLean (12-10) permitió dos carreras y tres hits en siete entradas por los coleros Mets (73-85), que han ganado ambos juegos en Texas desde que el exmánager interino Andy Green recibió el cargo de tiempo completo el martes.

Los Rangers (78-80) han perdido tres juegos consecutivos y están a medio juego del líder Houston en la División Oeste de la Liga Americana antes de que los Astros enfrenten más tarde a Seattle. Houston tiene el criterio de desempate por enfrentamientos directos sobre Texas si los equipos terminan con el mismo récord.

Semien, traspasado por los Rangers a los Mets en noviembre pasado a cambio de Brandon Nimmo, conectó su 15º jonrón de la temporada ante el cerrador All-Star Jacob Latz (3-4) para darle a Nueva York una ventaja de 3-2. El primer jonrón de Semien desde el 7 de agosto puso fin a una mala racha de 0 de 13.

Latz entró con dos en base y un out en la séptima, la primera vez que aparecía antes de la octava entrada desde el 12 de abril.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: Cuba es un Estado absolutamente fallido
ULTIMA HORA

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: "Cuba es un Estado absolutamente fallido"

Madre CUBANA de MIAMI con amplio historial criminal es deportada de EEUU y deja a dos hijas

Madre CUBANA de MIAMI con amplio historial criminal es deportada de EEUU y deja a dos hijas

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano va a caer

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano "va a caer"

El presidente Donald Trump baja del Marine One al llegar a la Elipse, justo afuera de la Casa Blanca, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana)

La Casa Blanca lanza "Trump TV", un canal 24/7 con discursos y mensajes de Donald Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter