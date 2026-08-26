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Schwarber conecta su jonrón 40, Luzardo poncha a 7 y Filis vencen 6-0 a Marineros

SEATTLE (AP) — Kyle Schwarber conectó su 40º jonrón, el mayor total de las Grandes Ligas, el peruano Jesús Luzardo ponchó a nueve en siete entradas y los Filis de Filadelfia vencieron el miércoles por 6-0 a los Marineros de Seattle.

El jugador de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, trota por las bases tras conectar un jonrón de tres carreras contra el lanzador abridor de los Marineros de Seattle, Bryan Woo, durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el miércoles 26 de agosto de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson)
El jugador de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, trota por las bases tras conectar un jonrón de tres carreras contra el lanzador abridor de los Marineros de Seattle, Bryan Woo, durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el miércoles 26 de agosto de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

Schwarber pegó un cuadrangular de tres carreras en la segunda entrada y llegó a 40 jonrones por cuarta temporada con Filadelfia, igualando la marca de la franquicia establecida por Ryan Howard. Schwarber envió la recta de Bryan Woo a 425 pies hacia el jardín derecho-central para coronar un episodio de cuatro carreras que puso a los Filis arriba 6-0.

Con la victoria, los Filis (74-60) evitaron una barrida en la serie ante los Marineros y se mantienen a 4 1/2 juegos de Atlanta en el Este de la Liga Nacional. Los Bravos se miden con los Dodgers más tarde el miércoles.

Los Marineros (64-70) están a tres juegos del líder Houston en el Oeste de la Liga Americana. Los Astros enfrentan a los Yankees más tarde el miércoles.

Tim Mayza y Jhoan Duran cerraron la 16ª blanqueada de la temporada para Filadelfia, mientras los Marineros quedaron limitados a dos hits.

Woo (9-9) trabajó cuatro entradas. El derecho de 26 años permitió seis carreras con cinco hits y ponchó a cinco.

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