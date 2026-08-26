americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sávio anota y Tottenham aplasta 5-1 a Charlton en la Copa de la Liga

LONDRES (AP) — El recién fichado Sávio, conocido antes como Savinho, necesitó poco más de 10 minutos para ayudar a que el Tottenham consiguiera su primera victoria de la campaña, una goleada de 5-1 sobre el Charlton en la Copa de la Liga inglesa.

El brasileño Sávio, del Tottenham Hotspur, festeja un gol ante Charlton en un cotejo de la Copa de la Liga, inglesa, el miércoles 26 de agosto de 2026 en Londres (John Walton/PA via AP)
El brasileño Sávio, del Tottenham Hotspur, festeja un gol ante Charlton en un cotejo de la Copa de la Liga, inglesa, el miércoles 26 de agosto de 2026 en Londres (John Walton/PA via AP) AP

Sávio anotó el cuarto gol de su equipo en este partido de la segunda ronda. El brasileño había ingresado a los 71 minutos para debutar. Aportó también la asistencia del quinto gol de los Spurs.

El Tottenham, que rivaliza con el Chelsea como los conjuntos que más dinero gastaron en el fútbol europeo en este mercado de fichajes, elevó su erogación veraniega a más de 400 millones de dólares al fichar a Sávio, procedente del Manchester City, en una operación valorada en 85 millones de libras (115 millones de dólares).

El Tottenham había comenzado su temporada con una derrota 3-0 en el campo del Brentford en la Liga Premier.

Mikey Moore, Dominic Solanke, Kevin Danso y Ben Davies también marcaron el miércoles por el Tottenham, que afronta su primera temporada completa bajo las órdenes del entrenador Roberto De Zerbi.

En otros resultados, el Newcastle derrotó al West Bromwich Albion por 3-2 con un doblete de Harvey Barnes, mientras que el Everton ganó 4-0 en el campo del Preston North End con un triplete de Thierno Barry. El Bradford City superó al Burnley 4-2 en una tanda de penales tras un empate 0-0 en el tiempo regular.

_____

Deja tu comentario

Destacados del día

EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: Hay aviones todos los días

EEUU mueve miles de militares en Puerto Rico mientras crece la tensión con Cuba: "Hay aviones todos los días"

Arrestan a dos jovenes cubanos por saquear casa en Coral Gables de pareja que murió en accidente en Kenia

Arrestan a dos jovenes cubanos por saquear casa en Coral Gables de pareja que murió en accidente en Kenia

Un empleado revisa la tarjeta de identificación de un cliente antes de registrar una compra de alcohol en una tienda de comestibles en Arlington Heights, Illinois, el lunes 6 de julio de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)

Economía de EEUU creció a un ritmo de 1,5% en el 2do trimestre, pese al fuerte gasto del consumidor

Una persona con una bolsa de compras en Filadelfia el 10 de diciembre del 2025. (AP foto/Matt Rourke)

Inflación en EEUU sigue alta en medio de guerra y aranceles de Trump

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter