Sávio anota y Tottenham aplasta 5-1 a Charlton en la Copa de la Liga

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El brasileño Sávio, del Tottenham Hotspur, festeja un gol ante Charlton en un cotejo de la Copa de la Liga, inglesa, el miércoles 26 de agosto de 2026 en Londres (John Walton/PA via AP) AP

Sávio anotó el cuarto gol de su equipo en este partido de la segunda ronda. El brasileño había ingresado a los 71 minutos para debutar. Aportó también la asistencia del quinto gol de los Spurs.

El Tottenham, que rivaliza con el Chelsea como los conjuntos que más dinero gastaron en el fútbol europeo en este mercado de fichajes, elevó su erogación veraniega a más de 400 millones de dólares al fichar a Sávio, procedente del Manchester City, en una operación valorada en 85 millones de libras (115 millones de dólares).

El Tottenham había comenzado su temporada con una derrota 3-0 en el campo del Brentford en la Liga Premier.

Mikey Moore, Dominic Solanke, Kevin Danso y Ben Davies también marcaron el miércoles por el Tottenham, que afronta su primera temporada completa bajo las órdenes del entrenador Roberto De Zerbi.

En otros resultados, el Newcastle derrotó al West Bromwich Albion por 3-2 con un doblete de Harvey Barnes, mientras que el Everton ganó 4-0 en el campo del Preston North End con un triplete de Thierno Barry. El Bradford City superó al Burnley 4-2 en una tanda de penales tras un empate 0-0 en el tiempo regular.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP