Santos y Resch anotan para que Dynamo hile 6 partidos invicto, con triunfo 2-0 ante Revolution

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Santos anotó en el primer minuto del tiempo de descuento para enviar a Houston al descanso con ventaja de 1-0. Santos suma 11 goles en 18 apariciones en su primera temporada en la liga.

El defensor novato Resch marcó su primer gol a los 63 minutos, cuando aprovechó una asistencia de Jack McGlynn en un tiro de esquina para anotar de cabeza y poner el 2-0. Fue la sexta asistencia de la temporada para McGlynn.

Houston arribó a 32 puntos, con los que ocupa el cuarto sitio de la Conferencia Oeste. El Revolution se quedó en el tercer puesto del Este, con 38 unidades.

Fue el único partido de la jornada en la MLS, que está involucrada en la Leagues Cup, el torneo que disputa contra clubes mexicanos.

FUENTE: AP