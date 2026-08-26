Santa Fe elimina por penales a River Plate y avanza a cuartos de final de Copa Sudamericana

Los jugadores de Independiente Santa Fe celebran tras vencer a River Plate por penales en la Copa Sudamericana, el miércoles 26 de agosto de 2026 (AP Foto/Gustavo Garello) AP

En Buenos Aires, el arquero Wbeimar Asprilla anotó el remate decisivo y aseguró la clasificación del equipo colombiano, que rescató un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

“La figura fue el equipo”, señaló Asprilla. “Somos un equipo que lucha, que mete y que ha sufrido mucho. Nos merecemos disfrutar”.

River Plate tuvo la oportunidad de liquidar la tanda en el quinto tiro, pero Rafael Santos Borré lo estrelló contra el palo.

El portero de los millonarios Santiago Beltrán tapó los disparos de Emanuel Olivera, Jhohan Torres y Jeison Angulo, pero falló el undécimo penal al enviar el balón por encima del travesaño.

Santa Fe profundizó la crisis de River Plate, que suma una victoria en sus últimos nueve partidos.

“Le pedimos disculpas a la gente”, indicó Beltrán. “Es una mala racha, no le encontramos la vuelta, pero vamos a seguir adelante”.

Luego del empate sin goles registrado la semana pasada en Bogotá, River fue claro dominador del trámite y se adelantó con un gol de Sebastián Driussi a los 52 minutos. Santa Fe igualó a 10 minutos del final con un penal de Franco Fagúndez.

El cuadro colombiano se medirá en la siguiente fase con Vasco da Gama. En la otra llave, Boca Juniors chocará con Sao Paulo.

Brasil, que colocó cuatro conjuntos entre los ocho mejores, copará la eliminatoria que enfrentará a Atlético Mineiro y Santos. El otro cruce lo protagonizarán Montevideo City Torque y Cienciano.

Los cuartos de final se realizarán entre el 8 y el 17 de septiembre. Las semifinales están pautadas entre el 13 y el 21 de octubre. La final será el 21 de noviembre en Barranquilla.

En el estadio Monumental de Buenos Aires, River Plate impuso condiciones desde el arranque del partido y registró 31 remates, pero su falta de precisión le impidió continuar en carrera en la Sudamericana.

En los penales, Borré erró el quinto intento que le hubiese dado el pasaje al equipo millonario. Antes habían anotado Thiago Almada, Ángel Correa, Nicolás Otamendi y Joaquín Freitas.

Santa Fe contó con los aciertos de Maximiliano Lovera, Daniel Torres, Luis Palacios y Fagúndez.

Tras el cobro de los primeros cinco penaltis, Lucas Martínez Quarta envió fuera su disparo, pero Beltrán salvó a River al adivinar el tiro de Torres.

En el octavo turno se repitió la escena con la parada de Asprilla ante Facundo González y la estirada de Beltrán frente a Angulo.

En el momento decisivo, Asprilla le ganó el duelo a Beltrán y le dio la clasificación a Santa Fe.

“Mucha gente nos dio eliminados desde antes. Me gustaría dedicárselo a ellos”, declaró Fagúndez. “Nunca deben subestimar a Santa Fe, porque somos un equipo muy resiliente”.

River dispuso de varias oportunidades en la primera parte y amenazó desde el primer minuto con una volea de Driussi por encima del travesaño.

El elenco dirigido por Eduardo Coudet fabricó otra llegada a los cuatro minutos, que Driussi no pudo transformar.

A los ocho, Thiago Almada probó con un tiro libre que controló Asprilla.

Y antes de la pausa de hidratación, River volvió a amenazar con ocasiones de Correa, Acuña y Almada.

Tras la pausa de hidratación, Santa Fe reaccionó con acercamientos de Hugo Rodallega y Alexis Zapata.

A pesar de manejar un 78% de posesión y registrar 17 remates, cinco de ellos al arco, los locales se fueron al descanso sin poder trasladar su dominio al marcador.

Driussi tuvo revancha en el período complementario luego de un centro pasado de Montiel, que empujó en el segundo palo.

Santa Fe no bajó los brazos y encontró el empate con una pena máxima que se produjo por una mano de Martínez Quarta ante un tiro de Luis Palacios.

Fagúndez transformó el penal y puso un inesperado empate que sorprendió a los anfitriones.

Un cabezazo de Otamendi a los 84 minutos fue el único intento en el tramo final de River, que se desorganizó y no tuvo claridad para conseguir el tanto de la victoria.

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FUENTE: AP