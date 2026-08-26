Sanoja y Gusto ayudan a Marlins a vencer 4-0 a Medias Rojas para evitar barrida

Compartir en:









El venezolano Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, pega un sencillo ante los Medias Rojas de Boston, en el encuentro del miércoles 26 de agosto de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Gusto (1-3) otorgó tres bases por bolas, ponchó a dos bateadores y golpeó a otros dos para lograr su primera victoria desde el 30 de julio de 2025. El dominicano Otto López conectó dos sencillos y se robó dos bases, mientras que su compatriota Heriberto Hernández sumó dos hits y una carrera impulsada para ayudar a que los Marlins evitaran la barrida en la serie de tres juegos.

El abridor de Boston, Sonny Gray, en su intento por convertirse en el primero en las Grandes Ligas en llegar a 17 victorias esta temporada, permitió dos carreras y siete hits en cinco entradas. Gray (16-4) dio una base por bolas y ponchó a cinco.

Los Medias Rojas habían ganado cinco seguidos. Cometieron cuatro errores.

El receptor estelar de los Medias Rojas, Audley Rutschman, se perdió su segundo juego consecutivo debido a una irritación en el codo derecho.

En desventaja por 2-0, los Medias Rojas amenazaron en la sexta entrada con dos outs, después de que el venezolano Andruw Monasterio recibió un pelotazo y el mexicano Jarren Durán conectó un sencillo que puso fin a la labor de Gusto.

Victor Vodnik entró al relevo y ponchó a Anthony Seigler. Luego retiró en orden la séptima.

Janson Junk y Dax Fulton lanzaron una entrada cada uno para completar la blanqueada. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP