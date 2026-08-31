Saka marca la diferencia y Arsenal vence a Aston Villa para mantener su inicio ganador

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Bukayo Saka (7), del Arsenal, celebra después de marcar el gol de la diferencia para su equipo en el partido de fútbol de la Liga Premier entre Aston Villa y Arsenal, el lunes 31 de agosto de 2026, en Birmingham, Inglaterra. (Nick Potts/PA via AP) AP

Fue una victoria muy disputada para el campeón vigente, en la que resultó decisivo el gol de Bukayo Saka a los 59 minutos.

El triunfo mantuvo a Arsenal como colíder de la tabla, uno de cuatro equipos con seis puntos en dos partidos, y dejó a Villa sin unidades y, lo que es más preocupante para el entrenador Unai Emery, sin un solo remate a puerta hasta ahora.

Más de la mitad de los jugadores que fueron titulares en la coronación del Villa en la Europa League en mayo se han marchado desde entonces del club, y Emery afronta una reconstrucción intimidante.

Dos de sus nuevos fichajes fueron titulares contra Arsenal: Nicolas Jackson ocupó el puesto de delantero y Zion Suzuki reemplazó al portero Emiliano Martinez.

El local Villa empezó con intensidad, con Emiliano Buendia estrellando un disparo lejano en el travesaño, pero Arsenal se fue metiendo en el partido a medida que avanzaba el primer tiempo y lo terminó como el mejor de los dos equipos, sin llegar a inquietar realmente a Suzuki, quien hizo historia al convertirse en el primer portero japonés en jugar en la Liga Premier.

Ese patrón continuó en la segunda mitad y el visitante creyó tener un penalti a los nueve minutos, cuando Ian Maatsen derribó a Saka.

La decisión se rebajó a tiro libre tras una revisión de video, pero Saka no iba a detenerse. Con casi una hora de juego, empujó el balón a la red desde corta distancia tras una buena combinación entre Eberechi Eze y Riccardo Calafiori. Ninguno de los dos equipos logró dominar el partido y las ocasiones claras fueron escasas. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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