Sabina Berman: “Digger tiene que ver con esos personajes del imperio poderosísimos”

Esta imagen, difundida por Warner Bros. Pictures, muestra a Tom Cruise (izquierda) y Riz Ahmed en una escena de "Digger". (Warner Bros. Pictures via AP) AP

El proceso de escritura lo comenzaron hace casi una década en Los Ángeles. La motivación para Berman surgió al notar cambios desastrosos en el ambiente que impactan en los seres humanos. Tiempo después se embarcó en un viaje con Iñárritu y el director de fotografía Emmanuel “Chivo” Lubezki en barco por el ártico.

“Íbamos entre esos icebergs enormes como pedazos de pastel, colosales”, recordó Berman. “Para ver con nuestros propios ojos y sentir con nuestro propio cuerpo lo que le estamos haciendo ahí al planeta”.

Al ver la sátira protagonizada por Tom Cruise como el magnate petrolero sin escrúpulos Digger Rockwell es inevitable pensar en “Citizen Kane” ("El ciudadano Kane") con cuyo protagonista resuena en un arquetipo de depredador industrial estadounidense.

“Tiene que ver con esos personajes del imperio poderosísimos”, dijo Berman. “Una de sus frases predilectas es ‘digg baby digg’ (cava bebé cava)... Esa frase yo la tomé de las noticias”.

Cruise e Iñárritu estuvieron en la Ciudad de México la semana pasada para una alfombra roja y conferencia de la película que ha recibido reseñas mixtas, incluyendo algunas bastante desfavorables. En cambio, en su crítica para AP, Jake Coyle señala que la estructura del filme “abre la película a preguntas sobre el valor de la sátira y los límites de la ficción”.

Berman es periodista y tiene experiencia previa como guionista de los filmes “Paraíso en Auschwitz”, “Gloria” y “Amante de lo ajeno”. También ha escrito las obras de teatro “Entre Pancho Villa y una mujer desnuda” y “Feliz nuevo siglo, Doktor Freud”. Actualmente es presentadora del programa de televisión “Largo Aliento”.

Su base teatral le hizo ver que “Digger” sería un filme en el que los personajes hablaran mucho como un mecanismo para controlar la narrativa ante una realidad opuesta donde la tecnología humana es incapaz de frenar fenómenos de la naturaleza.

“Muy pronto fue muy claro que teníamos que hacer una historia donde la gente hablara hasta por los codos”, dijo. “No quiero hacer spoilers (revelaciones), pero hay como 500 personas y no hacen otra cosa más que hablar y hablar y hablar. El mundo se está destruyendo y estos hable y hable y de pronto incluso todos empiezan a decir ‘bla, bla, bla’”, señaló.

Berman asumió también el papel como una de las productoras de la película, algo que dice que está “aprendiendo” a hacer todavía.

FUENTE: AP