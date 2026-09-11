Sabalenka y Rybakina se enfrentarán en final del US Open entre las 2 mejores del mundo

ARCHIVO - Elena Rybakina (izquierda) sostiene el trofeo de campeona del Abierto de Australia tras derrotar a Aryna Sabalenka (derecha) en la final, el 31 de enero de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Dita Alangkara) AP

Sabalenka y Rybakina se enfrentan en la final el sábado, la tercera vez que disputan un campeonato de Grand Slam y el 18vo duelo directo de sus carreras. Llegan con ambas en la cima de su nivel y en lo más alto del deporte, después de que Sabalenka venciera a Jessica Pegula en sets corridos y Rybakina remontara para superar a Coco Gauff en las semifinales.

“Estamos ante las dos mejores jugadoras de los últimos dos años en el tenis femenino. Sus resultados, sus rankings y sus títulos hablan por sí solos. Cuando se ven una a la otra al otro lado de la red, creo que eso saca lo mejor de cada una”, comentó el viernes Max Mirnyi, exjugador del circuito masculino y ahora parte del equipo de entrenadores de Sabalenka.

Sabalenka llegó al Abierto de Estados Unidos en una especie de bache, sin alcanzar los cuartos de final en cada uno de sus tres torneos anteriores, incluida una eliminación en los octavos de final de Wimbledon. La bielorrusa de 28 años ha estado bien afilada de vuelta en Flushing Meadows: ha perdido apenas un set en seis partidos y se instaló en la final con autoridad.

“Creo que está enamorada de Nueva York”, señaló entre risas el entrenador Anton Dubrov, al destacar la fortaleza de Sabalenka en canchas duras y su calma en el entorno caótico del estadio Arthur Ashe. “Si controla su energía, es bastante buena”.

Sabalenka ha sido la número uno en el ranking de la WTA desde el 21 de octubre de 2024. Pase lo que pase, eso cambia el lunes, cuando Rybakina ascienda a ese puesto por primera vez.

Rybakina, de 27 años, está a una victoria de su tercer título grande y el segundo este año. Conquistó el Abierto de Australia en enero, al derrotar a Sabalenka en la final.

“Es un partido importante y, como es una final, sinceramente siento que no importa quién esté del otro lado”, expresó Rybakina tras vencer a Gauff. “Solo quieres ganar y dar lo mejor”.

Sabalenka ha ganado 10 de sus 17 partidos contra Rybakina, incluidos dos de tres en Grand Slams. Rybakina tiene marca de 4-2 cuando se han enfrentado en una final.

“Es una jugadora muy agresiva: es difícil jugar contra ella, mental y físicamente, porque tiene un juego grande, un gran saque”, dijo Rybakina. “Voy a necesitar salir con toda la energía que tenga, sacar lo mejor posible contra Aryna y tomar las decisiones correctas en el momento adecuado, porque la mayoría de las veces el marcador es muy, muy ajustado”.

Mirnyi cree que Sabalenka ha mejorado a lo largo del torneo. Eso quedó claro cuando despachó rápidamente a Pegula, tercera del ranking, por 7-5, 6-2, en 80 minutos, para alcanzar su cuarta final consecutiva del US Open.

Se despejaron las inquietudes por los malos resultados de Sabalenka en el verano.

“Me siento confiada y me siento mental y físicamente muy fuerte ahora mismo”, manifestó Sabalenka. “Mantengo la misma rutina. Los últimos meses realmente me enseñaron a apagar el ruido de afuera. Creo que ese es el sentido detrás de todas esas lecciones duras: finalmente aprender a mantenerme enfocada en mí misma y olvidarme del ruido externo”.

Gran parte de ese ruido tenía que ver con ser —y perder— el estatus de número 1. Los entrenadores de Sabalenka ven un beneficio en que la situación quede definida.

“Es combustible extra: ‘Tengo que demostrar quién es quién’”, afirmó Dubrov. “Ahora hay un nuevo capítulo. Tienes que volver a perseguirlo. Es una motivación extra para ti. Solo ve y consíguelo”.

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FUENTE: AP