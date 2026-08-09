Rusia devuelve a Siria el control de 2 bases en el Mediterráneo como parte de un nuevo acuerdo

Un helicóptero ruso sobrevuela la base Hmeimim, el 16 de diciembre de 2024, en Hmeimim, Siria. (AP Foto/Leo Correa, Archivo) AP

Rusia fue el principal aliado político y militar del depuesto presidente Bashar Assad durante la guerra civil del país entre 2011 y 2024. Insurgentes islamistas encabezados por el actual presidente interino Ahmad al-Sharaa derrocaron a Assad en diciembre de 2024, y desde entonces se encuentra exiliado en Rusia.

La base aérea de Hmeimem y la base naval de Tartus fueron importantes puestos militares a lo largo del conflicto.

Según lo establecido en el nuevo acuerdo entre Damasco y Moscú, Siria asumirá el control de la base aérea de Hmeimem y del muelle comercial del puerto de Tartus como parte de su administración civil. Las instalaciones militares en ambos emplazamientos se convertirán en centros de “entrenamiento conjunto”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los nuevos arreglos representan una “reorganización de la presencia rusa” a lo largo de la costa siria, señaló el ministerio.

“Esta medida marca el avance más significativo desde que comenzaron las negociaciones hace aproximadamente un año y medio, allanando el camino para una nueva etapa en las relaciones sirio-rusas”, indicó el comunicado.

Moscú no intervino durante la fulminante insurgencia que condujo al derrocamiento de Assad, pero concedió asilo al exmandatario y a su familia. Tras la caída de Assad, las fuerzas rusas que permanecían en Siria abandonaron gradualmente el país, salvo las que permanecían estacionadas en las bases.

La nueva dirigencia siria ha buscado mantener fuertes vínculos bilaterales con Moscú. Al-Sharaa ha visitado en dos ocasiones al presidente Vladímir Putin desde que asumió el poder, incluyendo en sus conversaciones el destino de las dos bases en el Mediterráneo.

Desde la caída de Assad, Siria también ha reforzado sus lazos con Estados Unidos, Europa y países vecinos que habían roto relaciones con Damasco durante la represión de Assad. Washington ha levantado la mayoría de sus asfixiantes sanciones contra el país, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron visitó Siria en julio, cuando anunció que ambos países nombrarían a sus respectivos embajadores por primera vez en 14 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP