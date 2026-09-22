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Ronald Acuña día a día tras golpearse la pierna izquierda con un foul con los Bravos

ATLANTA (AP) — El jardinero venezolano de los Bravos Ronald Acuña Jr. abandonó el juego de Atlanta contra Cincinnati en la tercera entrada, después de conectar un foul que le pegó en la pierna izquierda la noche del martes.

Las radiografías dieron negativo y Acuña fue catalogado día a día por una contusión. Pudo salir del campo caminando lentamente por sus propios medios, después de alejarse cojeando del círculo de bateo y caer de rodillas con evidente dolor.

Acuña recibió atención del preparador físico de los Braves, durante varios minutos mientras el mánager Walt Weiss observaba atentamente, antes de dirigirse directamente al clubhouse local.

La lesión llega a una semana de que inicien los playoffs para Atlanta, que aseguró su séptimo título del Este de la Liga Nacional en los últimos nueve años. Es probable que los Bravos abran los playoffs como locales, al recibir una serie al mejor de tres contra el equipo comodín con la siembra más baja.

Acuña cayó tras un lanzamiento de 3-1 de Brandon Williamson, con los Rojos arriba 1-0. El potente jardinero hizo un gran swing y la pelota le pegó en la espinilla izquierda, debajo de la rodilla y justo por encima de una protección. Cayó al suelo con una mueca marcada, se incorporó y cojeó unos cuantos pies alejándose de la caja de bateo antes de volver a irse al suelo.

El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2023 ha sido uno de los bateadores más encendidos de Atlanta en el tramo final, con siete jonrones en sus últimos 18 juegos —incluido un grand slam en una barrida sobre los Astros el fin de semana pasado. Batea para .259 con 20 jonrones, 55 carreras impulsadas y 20 bases robadas.

Brewer Hicklen asumió el puesto de primer bate y el jardín derecho después de que Acuña salió del juego.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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