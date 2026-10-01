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Roldán marca a los 90 y Sounders superan 2-1 a Sporting Kansas City en la MLS

SEATTLE (AP) — Cristian Roldan anotó a los 90 minutos para darles el jueves a los Sounders de Seattle una victoria por 2-1 sobre Sporting Kansas City en la MLS.

Cristian Roldán, volante de los Sounders de Seattle, festeja la victoria sobre los Sporting Kansas City, el jueves 1 de octubre de 2026 en un duelo de la MLS (AP foto/Lindsey Wasson)
Cristian Roldán, volante de los Sounders de Seattle, festeja la victoria sobre los Sporting Kansas City, el jueves 1 de octubre de 2026 en un duelo de la MLS (AP foto/Lindsey Wasson) AP

Seattle ganó su tercer partido consecutivo para ampliar a ocho su racha sin derrotas. Los Sounders, que no han perdido desde el 19 de agosto contra Austin, subieron al séptimo puesto de la Conferencia Oeste con 38 puntos.

Kansas City ha permitido 65 goles esta temporada. Es colista del Oeste con 21 unidades.

André Luiz abrió el marcador por Sporting KC a los 44 minutos. Stephen Afrifa desvió un intento de despeje de Seattle y el balón le cayó a los pies a Luiz, que definió de zurda.

El brasileño, a quien SKC adquirió en agosto procedente del gigante griego Olympiacos, suma cinco goles en los últimos cuatro partidos.

Sebastian Gómez, que ingresó como suplente en la segunda mitad, empató 1-1 a los 51. Jordan Morris superó a la defensa para recibir un balón largo y, mientras caía al suelo, lo tocó hacia atrás para que Gómez, desmarcado, definiera de primera.

Morris metió un pase filtrado en un contraataque en los minutos finales al que llegó primero el defensor de Sporting KC Wyatt Meyer, pero el balón se desvió en Roldán y terminó en el fondo del arco.

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