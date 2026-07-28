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Roberto Mancini vuelve al rescate de Italia tras perderse tercer Mundial

MILÁN (AP) — Roberto Mancini ha vuelto a recibir el encargo de revitalizar a una selección de Italia en crisis, casi exactamente tres años después de que abandonara abruptamente el equipo nacional.

ARCHIVO - El entonces técnico de Arabia Saudí Roberto Mancini previo al partido contra Tailandia en la Copa Asia, el 25 de enero de 2024, en Al Rayán, Qatar. (AP Foto/Aijaz Rahi)
ARCHIVO - El entonces técnico de Arabia Saudí Roberto Mancini previo al partido contra Tailandia en la Copa Asia, el 25 de enero de 2024, en Al Rayán, Qatar. (AP Foto/Aijaz Rahi) AP

El presidente de la federación italiana de fútbol, Giovanni Malagò, anunció el martes el nombramiento de Mancini como nuevo seleccionador de Italia. Añadió que Claudio Ranieri será el nuevo director técnico después de que Paolo Maldini renunciara el día anterior, apenas 16 días después de haber sido nombrado.

Mancini, de 61 años, condujo a la Azzurra al título de la Eurocopa de 2021, pero renunció de manera sorpresiva como seleccionador en agosto de 2023 y asumió el mando de la selección de Arabia Saudí dos semanas después.

“El tiempo se estaba acabando… Creí que la persona que debía convertirse en el nuevo seleccionador de Italia es Roberto Mancini, por toda una lista de razones”, manifestó Malagò. “Habrá una conferencia de prensa mañana con Claudio Ranieri y Roberto Mancini”.

La selección italiana está en crisis tras no clasificarse por tercera vez consecutiva al Mundial, lo que provocó las renuncias del presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, y del entrenador Gennaro Gattuso en abril.

La primera etapa de Mancini

La primera etapa de Mancini como seleccionador de Italia comenzó inmediatamente después de que el equipo se quedara fuera del Mundial de 2018, tras perder ante Suecia en un repechaje de clasificación.

Reanimó a la Azzurra al aportar creatividad y juventud a un equipo que se ganó admiradores en todo el continente durante la Eurocopa 2020, aplazada un año, al vencer a Inglaterra en el estadio de Wembley en una tanda de penales para levantar el trofeo.

Entre 2018 y 2021, Mancini llevó a Italia a una racha récord mundial de 37 partidos sin perder.

Sin embargo, una derrota 1-0 en casa ante Macedonia del Norte, ubicada en el puesto 67 del ranking, en un repechaje de semifinales en 2022, significó que la Azzurra volviera a quedarse fuera del Mundial.

Aun así, Mancini mantuvo su cargo antes de dimitir de forma inesperada en agosto de 2023. Dejó Arabia Saudí en 2024 y, más recientemente, fue entrenador del Al Sadd en Qatar, antes de marcharse el mes pasado.

Mancini también condujo anteriormente al Inter de Milán y al Manchester City a títulos domésticos de liga.

Pirlo, Guardiola y Ancelotti

El nombramiento llega un día después de que Andrea Pirlo fuera descartado como principal candidato para el puesto de Italia, en medio de preocupaciones políticas por un acuerdo de patrocinio con una casa de apuestas rusa.

Pep Guardiola y Carlo Ancelotti ya habían rechazado ofertas para dirigir a la Azzurra.

Italia volverá a jugar en septiembre y octubre, cuando se enfrentará a Bélgica, Turquía y Francia en la Liga de Naciones.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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