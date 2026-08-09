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Richie Palacio y Victor Mesa Jr. guían a Rays a victoria de 3-2 sobre Marineros

SEATTLE (AP) — Richie Palacios conectó un sencillo de dos carreras en la sexta entrada, Victor Mesa Jr. pegó un jonrón y el bullpen resistió para que los Rays de Tampa Bay superaran el sábado 3-2 a los Marineros de Seattle.

Richie Palacios, de los Rays de Tampa Bay, batea un sencillo de dos carreras ante los Marineros de Seattle, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Stephen Brashear)
Richie Palacios, de los Rays de Tampa Bay, batea un sencillo de dos carreras ante los Marineros de Seattle, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Stephen Brashear) AP

Griffin Jax estaba contemplado para abrir por los Rays, pero fue retirado horas antes del primer lanzamiento debido a molestias en el codo derecho. Tampa Bay utilizó a siete lanzadores del bullpen, con Casey Legumina como abridor.

Los Rays, líderes del Este de la Liga Americana (70-46), han ganado seis de siete duelos y son el primer equipo de la Liga Americana en llegar a 70 victorias. Los Marineros han perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros y están a 3 1/2 juegos del último puesto de comodín de la Liga Americana.

Steven Matz (5-4) lanzó dos innings para acreditarse la victoria. Bryan Baker cerró la novena para su 34º salvamento, el mayor total de la Liga Americana.

Josh Naylor conectó dos jonrones solitarios por Seattle, sus primeros desde el 12 de junio. Pegó uno ante Cam Booser en la segunda entrada y otro en la séptima frente a Garrett Cleavinger.

Palacios bateó el sencillo de dos carreras con dos outs en la sexta ante Michael Rucker (0-2) para poner a los Rays arriba por 3-1.

El cubano Mesa empató el juego a 1 con un jonrón de 412 pies hacia el jardín derecho en el cuarto acto.

George Kirby permitió una carrera con cuatro hits, pero salió después de cinco entradas con 99 lanzamientos.

El manager de Seattle, Dan Wilson, fue expulsado por segunda vez en los últimos cuatro juegos. Al dominicano Julio Rodríguez no le concedieron una revisión después de un tercer strike cantado por el umpire principal Emil Jimenez.

En la siguiente entrada, el mexicano Jonathan Aranda también pidió revisión y se la concedieron. Los abucheos del público de Seattle continuaron en los siguientes episodios. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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