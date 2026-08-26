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Retiran cargos a manifestantes propalestinos en California

Una batalla legal de dos años por una dramática protesta contra la guerra en Gaza llegó a su fin el viernes, cuando siete manifestantes que habían bloqueado el tráfico en el puente Golden Gate recibieron condenas de 30 días y multas de 1.000 dólares.

Más de dos docenas de activistas detuvieron varios carriles de tráfico en el puente el 15 de abril de 2024, seis meses después del inicio de la guerra de Israel en el territorio palestino. La fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, acusó a 26 de ellos de delitos. A la mayoría se les ofreció una salida alternativa, en forma de multas y servicio comunitario, pero Jenkins presentó contra siete de ellos una batería de cargos severos, incluida conspiración por delito grave.

Seis de los siete acusados —Sarah Ferrell, Conrad de Jesus, Em Tillotson y Bhavika Anandpura, de Oakland, y Rocky Chau y River Allen, de Richmond— se habían encadenado entre sí para detener el tráfico en el puente hacia la ciudad. Una séptima, Sara Cantor, había actuado como enlace con la policía.

Tras un juicio de dos semanas y media, el jurado no logró ponerse de acuerdo en junio sobre los cargos más graves, pero declaró culpables a los manifestantes de varios delitos menores, entre ellos obstrucción de una vía pública, reunión ilegal y cuatro cargos de privación ilegítima de la libertad relacionados con automovilistas que quedaron atrapados.

La oficina de Jenkins había considerado un nuevo juicio por los cargos de conspiración, pero la fiscal adjunta Angela Roze anunció el viernes que se retirarían todos los cargos restantes.

Jordan Harger, uno de los 19 acusados que habían recibido una salida alternativa, describió esa decisión como un cierto alivio.

“Estábamos absolutamente preocupados de que hubiera un nuevo juicio", declaró Harger "Brooke Jenkins ha tomado decisiones duras durante todo este proceso”.

Cada uno de los siete acusados, indicó su portavoz Raye Kahn, recibió una condena de 30 días, que incluiría una combinación de tiempo en la cárcel y tiempo en un programa laboral, además de seis meses de libertad condicional y una multa de 1.000 dólares. A los acusados se les acreditaría el tiempo ya cumplido por los cuatro días que estuvieron detenidos antes del juicio, lo que probablemente haría que cada uno cumpliera no más de 15 días en la cárcel.

Los abogados de los acusados, señaló Kahn, planean apelar los veredictos.

En el juicio, Roze sostuvo que los manifestantes le habían costado a la autoridad del puente miles de dólares en peajes perdidos y habían causado inconvenientes a residentes del Área de la Bahía, algunos de los cuales perdieron citas médicas o reuniones de trabajo.

Los acusados argumentaron que la protesta, parte de una jornada mundial de acción conocida como A15, fue un intento desesperado por detener la guerra en Gaza y frenar una incursión israelí planificada en Rafah, donde se refugiaban alrededor de 1,5 millones de personas. “El poder ejecutivo nos estaba fallando por completo", señaló Ferrell en el estrado. "El poder legislativo nos estaba fallando. La sociedad civil nos estaba fallando. No nos quedaba otra”.

Jenkins, en un comunicado, manifestó que alienta el discurso civil y los derechos de la Primera Enmienda, pero "cuando esos actos se vuelven ilegales y comprometen la seguridad pública, tendrá que haber consecuencias”.

“Esperamos que imponer una condena de privación de libertad actúe como elemento disuasorio para futuras conductas delictivas de otras personas que estén considerando bloquear un puente”, añadió.

Dadas las múltiples condenas por delitos menores, los siete acusados podrían haber enfrentado años de cárcel. Pero Harger aun así describió las penas como “devastadoras”. Harger afirmó que los cuatro días que los 26 acusados originales pasaron en la cárcel los convencieron de que las cárceles de San Francisco son inseguras y peligrosas, y que los detenidos enfrentan una alimentación inadecuada y un frío gélido.

“No es posible llamar justicia a nada de lo que ha ocurrido", apuntó Harger. "Todo este caso ha sido punitivo por el contenido de nuestro discurso y el enfoque de nuestra protesta. Nos han castigado porque hablábamos de Palestina”.

Los cargos por delito grave presentados por la oficina de Jenkins fueron inusuales para actos de desobediencia civil en San Francisco. Ha habido protestas anteriores que no han derivado en cargos o si acaso en cargos menores, entre ellas protestas por la inacción frente al sida, por el medio ambiente y por Black Lives Matter.

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Esta nota fue originalmente publicada por The Oaklandside y distribuida mediante una asociación con The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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