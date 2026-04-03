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Reseña: "The Super Mario Galaxy Movie" sube de nivel la magia

Hay algunas cosas que uno podría esperar, incluso dar por sentadas, en una película de Super Mario Galaxy. ¿La presentación de la princesa celestial Rosalina? Listo. ¿Una escena en la que ella les lee cuentos antes de dormir a sus adorables hijos estrella Lumas, resplandecientes? Listo. ¿Un alocado escenario de venganza que se lleva a la princesa Peach, Mario, Luigi y Toad fuera del Reino Champiñón y hacia el espacio, donde el viaje intergaláctico requiere poco más que una estrella de lanzamiento bien colocada que impulsará a cualquiera con seguridad a través del cosmos y hacia las acogedoras y autosuficientes atracciones gravitacionales de planetas cercanos? Esto quizá dependa de cuán familiarizado estés con el juego en sí, lanzado por primera vez en 2007, pero digamos que también: listo.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra, de izquierda a derecha, a Luigi, con la voz de Charlie Day, Mario, con la voz de Chris Pratt, Yoshi, con la voz de Donald Glover, y la Princesa Peach, con la voz de Anya Taylor-Joy, en una escena de The Super Mario Galaxy Movie. (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)
Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra, de izquierda a derecha, a Luigi, con la voz de Charlie Day, Mario, con la voz de Chris Pratt, Yoshi, con la voz de Donald Glover, y la Princesa Peach, con la voz de Anya Taylor-Joy, en una escena de "The Super Mario Galaxy Movie". (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP) AP

“The Super Mario Galaxy Movie” ("Super Mario Galaxy: La película") tiene algunas sorpresas de verdad (huevos de Pascua, valga la expresión), tanto trascendentes como no. Una de ellas, la introducción del par de Nintendo de Mario, Star Fox, ya ha sido insinuada. Pero para mí, el hallazgo más inesperado y encantador es que Bowser (con la voz, una vez más, de Jack Black) y su hijo desatendido Bowser Jr. (Benny Safdie) son pintores. El mayor usa el pincel como una especie de terapia mientras lidia con sus demonios durante un cautiverio laxo, todavía encogido al tamaño de un juguete, tal como lo dejamos en “The Super Mario Bros. Movie” ("Super Mario Bros.: La película"), en el castillo de la princesa Peach. El menor, tan intrascendente que ni aparece ni se lo menciona en la primera película, pinta para destruir y ganarse el amor de su padre apoderándose de la galaxia, un plan que Bowser, en una de sus raras noches libres, le leía a Bowser Jr. antes de dormir. Aunque haya estado ausente durante gran parte de la infancia de Bowser Jr., cuando estaba presente se entregaba por completo a los títeres y al espectáculo.

Este no es el único drama familiar incorporado en “The Super Mario Galaxy Movie”: Peach (Anya Taylor-Joy) también se pregunta por sus orígenes. Pero, por suerte, Mario (Chris Pratt) y Luigi (Charlie Day) se libran de cualquier búsqueda interior de ese tipo. Ellos solo van a bordo. Shigeru Miyamoto, creador de Mario, y Chris Meledandri, fundador de Illumination, como productores, parecen comprometidos con mantener las cosas ligeras y juguetonas, aun cuando estén obligados a hacer avanzar algún tipo de historia coherente y moderadamente atractiva donde antes no la había.

En cierto nivel, todos, incluidos los directores que regresan, Aaron Horvath y Michael Jelenic, y el guionista Matthew Fogel, entienden que la gran cantidad de gente que probablemente vaya a ver una película de Super Mario quizá no esté interesada en extensos trasfondos, arcos de personaje significativos o aspereza del mundo real. La alegría de videojuegos como Super Mario Galaxy es simple y pura: el espectador es transportado a una fantasía colorida donde el espacio no da miedo; es acogedor, centelleante y lleno de asombro. Nadie quiere ver a Yoshi apuñalado (lo cual, sí, realmente ocurrió en la película de 1993). Solo quieren pasar el rato en la Galaxia Portal, o sentir lo que realmente está en juego con una barra de fuego giratoria.

La película suma un montón de nuevos actores de voz a la mezcla, como Brie Larson como Rosalina (sonando, quizá, un poco demasiado como la Peach de Taylor-Joy) y Donald Glover como Yoshi, una incorporación caótica y disfrutable a la pandilla. Como en los juegos, seguro será uno de los favoritos de los fans. Tampoco se compromete por completo con los mundos de los juegos de Galaxy, como algunos superfans ya han señalado y criticado, lo que parece excesivamente estricto y poco imaginativo para este tipo de material de origen. Hay una secuencia particularmente inventiva que mezcla una representación de Mario en su forma original 2D de 8 bits, con píxeles borrosos y todo, con la belleza 3D de las versiones más modernas.

Hay, por supuesto, algo intrínsecamente cínico en “The Super Mario Galaxy Movie”, y es que en cierto nivel existe principalmente para sacar más dinero de estos personajes, a través de los juegos, la mercancía y las inevitables atracciones de parques temáticos. Esta película también se apoya mucho en el éxito de otro mundo de su predecesora. Los Lumas están obsesionados con las historias de los hermanos plomeros heroicos. Los Toads también. Uno incluso usa pijama de Mario y lleva consigo un juguete de Mario, lo que invita a algunas preguntas inevitables sobre cómo o por qué se fabricaron esas cosas y dónde podría comprarlas uno. Bowser Jr. también tiene un dormitorio lleno de juguetes de villanos, y sábanas a juego.

No estoy tan falta de alegría como para sugerir que la mercancía no sea parte de la diversión de las películas basadas en videojuegos o juguetes para su público más joven. Pero cuando se inserta en el tejido de la propia película, en las líneas argumentales, distrae: te saca de la evasión de este maravilloso mundo onírico y te devuelve a las realidades del capitalismo tardío.

“The Super Mario Galaxy Movie”, un estreno de Universal Pictures en cines el miércoles, tiene una clasificación PG (que sugiere cierta orientación de los padres) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por “humor grosero, violencia leve y acción”. Duración: 98 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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