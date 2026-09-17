Rescatistas sacan 4 cuerpos de un túnel hidroeléctrico en Nepal mientras familias exigen respuestas

En esta imagen proporcionada por el Ejército de Nepal, soldados nepalíes llevan los cuerpos de trabajadores recuperados durante una operación de búsqueda y rescate en la instalación hidroeléctrica Chilime tras unas inundaciones repentinas en el distrito nepalí de Rasuwa, el miércoles 16 de septiembre de 2026. (Ejército de Nepal via AP) AP

Las familias de los miles de desaparecidos, mientras tanto, buscan respuestas de las autoridades sobre su paradero.

El ejército de Nepal informó que el miércoles se desenterraron cuatro cadáveres y parte de un cuerpo en la central hidroeléctrica Chilime, situada en el río Trishuli que se desbordó el 26 de agosto.

La agencia de gestión de desastres de Nepal indicó que se localizaron cinco cuerpos más en un lugar distinto y que se enviaría equipo para recuperarlos.

La cifra de cuerpos recuperados desde las inundaciones ha llegado a 1.403, mientras que 6.150 personas siguen en paradero desconocido, según la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal.

Las familias de los desaparecidos han estado presionando al gobierno para que acelere el proceso de rescate y recuperación en los túneles.

Han realizado manifestaciones y muchos han pedido al gobierno que declare muertos a sus parientes porque quieren recibir certificados de defunción, lo que les permitiría avanzar con trámites legales y ritos religiosos y les daría cierto cierre emocional.

En el hospital universitario docente de la Universidad Tribhuvan, en Katmandú, las paredes del vestíbulo han quedado cubiertas con fotos de cientos de personas desaparecidas. Los familiares acuden allí en busca de noticias de sus seres queridos.

El esposo de Usha Khatri, Indra Bahadur, trabajaba como cocinero para un grupo de peregrinos cuando la inundación golpeó la frontera entre Nepal y China. Desde entonces, ella lo ha estado buscando en muchas de las localidades por donde fluye el río y donde se han recuperado cuerpos.

“El gobierno no ha hecho mucho por nosotros. No se han reunido con nosotros ni nos han dado información ni garantías. Estoy sola buscando a mi esposo”, afirmó Khatri.

Las crecidas causaron daños en 13 centrales hidroeléctricas y muchos trabajadores fueron arrastrados o quedaron atrapados por el agua embravecida o los escombros.

Encontrar a los trabajadores que quedaron atrapados ha sido una prioridad para el gobierno y los rescatistas. Pero el acceso a los túneles se ha visto obstaculizado por lodo espeso, escombros e infraestructura dañada, lo que dificulta el acceso de los equipos de rescate.

Dos trabajadores nepalíes fueron hallados con vida por los rescatistas el 4 de septiembre, días después de las inundaciones. Un día después, un trabajador chino fue sacado con vida de una zona distinta.

El gobierno estima los costos de reconstrucción del país en alrededor de 4.780 millones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP