Rescatan con vida a minero tras derrumbe hace dos días en mina de carbón en los Andes de Perú

“El sobreviviente Román Lumba, de 40 años, está siendo trasladado con vida en una ambulancia hasta el hospital de la provincia de Chota”, informó por teléfono a The Associated Press Jorge Rafael, del Sistema de Atención Móvil de Urgencia, un servicio público para emergencias médicas.

Imágenes de televisoras locales mostraron cómo los rescatistas, conformados principalmente por otros mineros voluntarios, sacaban en pequeñas vagonetas tierra con carbón, mientras otro grupo taladraba las paredes y armaba estructuras de madera improvisadas para avanzar hasta los atrapados.

El derrumbe del socavón, de más de 150 metros de longitud, se produjo la noche del lunes en el distrito de Chalamarca, de la provincia de Chota, región Cajamarca, donde existen minas de carbón artesanales, indicó a la radio local Exitosa el capitán de la policía Giancarlo Arriaga, de la comisaría de Chota, la ciudad más importante de la provincia y ubicada a más de 38 kilómetros de la zona del derrumbe.

Arriaga indicó que durante la madrugada los rescatistas habían logrado comunicarse con Lumba, pero no habían podido alcanzarle ni agua ni alimentos porque había una zona de carbón difícil de taladrar.

El minero sobreviviente trabajaba en la mina con su hijo Ángel Lumba, de 19 años, quien fue extraído durante la madrugada, pero sin vida. Ambos quedaron atrapados junto a Pascual Saavedra, otro minero que no ha sido aún rescatado. “Ángel está siendo velado ahora mismo en su domicilio”, dijo Rafael.

El carbón se exporta principalmente para la industria del acero, según las autoridades. La fiscalía reportó en 2023 que grupos del crimen organizado desplazaron a comuneros de otras zonas de los Andes donde también se extrae carbón por mineros ilegales que transportan lo extraído en camiones hasta un puerto del norte del Pacífico en confabulación con funcionarios y policías.

Perú produjo en 2024 más de 224.000 toneladas métricas de carbón, principalmente en las regiones de Cajamarca, La Libertad, Ancash y Lima, según datos oficiales. FUENTE: AP