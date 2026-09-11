Rescatan a adolescente que duró días sobre bote volcado en el gélido mar de Bering

Esta imagen, tomada de un video facilitado por Carlos Alexis Escartin, muestra a un adolescente siendo rescatado por personal de un barco pesquero el lunes 7 de septiembre de 2026 en el mar de Bering, cerca de la isla de San Lorenzo, Alaska. (Carlos Alexis Escartin vía AP) AP

El hermano del chico y un primo murieron en algún momento luego que la pequeña embarcación se volcara, según los rescatistas.

Sus cuerpos fueron hallados después que el adolescente fuera izado a un lugar seguro cerca de la isla de St. Lawrence, una remota isla de Alaska que está más cerca de Rusia que de Estados Unidos.

El capitán del barco pesquero The Northwest Explorer afirmó que el menor se había aferrado al esquife durante casi tres días.

“Ese chico es muy duro”, declaró Adam White a KTUU-TV en Anchorage.

Aviones y helicópteros de la Guardia Costera comenzaron a buscar el esquife el lunes por la mañana, una vez que familiares reportaran a los tres como desaparecidos la noche anterior. Las autoridades no dieron a conocer los nombres de los tres.

El grupo salió de la isla de St. Lawrence el viernes y planeaba regresar temprano el domingo, indicó la Guardia Costera.

La Guardia Costera señaló que una de sus tripulaciones aéreas avistó al adolescente el lunes por la mañana y desplegó una balsa y suministros antes de contactar a The Northwest Explorer.

Un video del rescate muestra al menor, con una chaqueta amarilla brillante, arrodillado sobre el esquife volcado. La tripulación del barco le lanza una cuerda al chico y tira del esquife para acercarlo hasta que pueden subirlo a una canasta de rescate.

El menor presentaba síntomas de hipotermia cuando subió al barco, informó la Guardia Costera.

La tripulación del barco pesquero lo calentó con mantas y compresas calientes, contó su capitán.

“Entre el castañeteo de dientes, mencionó que su hermano todavía estaba debajo del esquife", relató White. "Y luego dijo que, la noche anterior, antes de nuestro rescate, su primo se había ido”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP