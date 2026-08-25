Regulador de Brasil multa a empresa matriz de TikTok por no proteger los datos de menores

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Se trata de la medida más reciente del país sudamericano contra empresas de redes sociales.

El organismo regulador señaló en su resolución que TikTok infringió las leyes de privacidad de datos tanto en cuentas con sesión iniciada como en sesiones de navegación como invitado, al recopilar y procesar información personal de usuarios jóvenes sin una base legal válida ni salvaguardas adecuadas.

La empresa aún puede apelar la decisión en los próximos 10 días, indicó el organismo regulador de Brasil. TikTok no hizo comentarios de inmediato sobre la resolución del regulador brasileño, que también incluye una orden para que elimine todos los datos que se recopilaron de manera ilegal.

El regulador también afirmó que la empresa debe presentar un plan para mejorar la protección de los menores.

A principios de este mes, el mismo organismo recomendó suspender las transmisiones en vivo de la plataforma Discord después de que se le vinculó con un caso de suicidio.

El gobierno de Brasil, bajo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y el Supremo Tribunal Federal del país intentan regular el uso de internet por parte de menores, con resultados dispares hasta ahora, en un momento en que países como Australia, Canadá e Indonesia emprenden esfuerzos similares.

La primera dama de Brasil, Rosângela Lula da Silva, conocida como Janja, afirmó el 6 de agosto que la plataforma debería quedar fuera de línea, al citar el caso. Ella también es crítica de las protecciones de TikTok para niños y adolescentes. __________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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