Rebeldes hutíes de Yemen capturan isla en el mar Rojo y otras noticias de Oriente Medio

Rebeldes hutíes de Yemen marchan durante una campaña de movilización en Saná, Yemen, el jueves 10 de septiembre de 2026. (AP Foto) AP

En otros hechos, la empresa de IA Anthropic afirmó que identificó y bloqueó a usuarios en el norte de Yemen que intentaban desarrollar misiles avanzados.

Este es un vistazo a las noticias más recientes en Oriente Medio.

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, capturaron la isla de Mayun en la entrada del mar Rojo, una alternativa clave para el envío de petróleo saudí y otras exportaciones desde que Irán comenzó a atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

La toma de la isla fue confirmada por un alto funcionario militar del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y por un funcionario hutí. Ambos declararon bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas.

Arabia Saudí respondió con ataques aéreos contra el aeropuerto en la ciudad portuaria yemení de Mokha, que los hutíes capturaron el jueves, informó un locutor hutí. Hasta el momento, no se han reportado daños o muertes.

Aproximadamente el 12% de los bienes del mundo suele transportarse por el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo. Es especialmente importante para Arabia Saudí, un aliado clave de Estados Unidos.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó el viernes en un comunicado que “la navegación marítima es segura para todas las compañías excepto para los buques saudíes”. Pero los mercados están nerviosos, y expertos han dicho que los hutíes son altamente impredecibles.

El Ministerio de Exteriores de Irán pidió el fin del bloqueo saudí de Yemen y un retorno inmediato a las negociaciones con los hutíes, mostrando apoyo a su aliado.

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Por Samy Magdy en El Cairo

Anthropic bloquea a usuarios en Yemen por desarrollo de armas

La empresa de IA Anthropic indicó que bloqueó a usuarios en el norte de Yemen que utilizaban sus modelos de IA para ejecutar programas de desarrollo de armas, algunos mediante teléfonos inteligentes disponibles comercialmente.

Anthropic señaló que sus modelos estaban siendo utilizados para diseñar misiles balísticos e hipersónicos sofisticados, de precisión y de largo alcance. La empresa dijo que identificó a los usuarios durante una investigación interna y canceló sus cuentas.

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán, que controlan el norte de Yemen, han introducido armas avanzadas de contrabando durante años pese a un bloqueo y a un embargo de armas de la ONU. Irán niega armar a los rebeldes.

Anthropic afirmó que las cuentas usaron Claude Code para desarrollar software que “dirige y estabiliza un vehículo volador” y que trabajaban para desarrollar armas, entre ellas, un cohete guiado que permite a usuarios de teléfonos móviles rastrear objetivos de forma autónoma.

La empresa dijo que no hay evidencia de que los usuarios en Yemen hayan logrado desarrollar un arma.

Irán se reunirá con vecinos árabes del golfo Pérsico por el estrecho de Ormuz

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo el viernes que se prevé una reunión regional entre Irán y otros países del golfo Pérsico, entre ellos, Omán e Irak.

Baghaei dijo a los periodistas que la reunión se celebrará el lunes en Omán e incluirá conversaciones sobre diálogos previos entre Teherán y Mascate respecto al transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. Situados a ambos lados del estrecho, Irán y Omán han mantenido conversaciones sobre la gestión del tráfico de barcos a través de esta importante vía marítima, que se ha visto fuertemente alterada por la guerra de Irán.

Cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo pasaba por el estrecho antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. Desde entonces, la República Islámica respondió atacando repetidamente a países vecinos del Golfo que albergan fuerzas militares de Estados Unidos.

Israel afirma haber destruido túneles de Hezbollah en Líbano

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo el viernes que las fuerzas armadas de su país han completado la destrucción de túneles en la estratégica cresta de Ali Taher, en el sur de Líbano, que, según dijo, fueron construidos por el grupo político-paramilitar Hezbollah con financiación iraní.

En las últimas semanas, la cresta ha sido escenario de enfrentamientos entre fuerzas israelíes y Hezbollah. Residentes cercanos escucharon fuertes explosiones y sintieron temblar el suelo el jueves. Hasta el momento, Hezbollah no ha hecho comentarios.

Mientras tanto, fuerzas israelíes continuaron demoliendo casas en aldeas bajo su control en el sur de Líbano.

Residentes desplazados de la aldea costera de Mansouri observaban desde lejos el viernes cómo drones israelíes transportaban cajas de explosivos para ser arrojadas sobre sus viviendas. Hasta el momento, el ejército israelí no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Un hombre muere en ataque israelí en Gaza

Un hombre que caminaba por una calle en el sur de Gaza murió el viernes en un ataque israelí que también provocó heridas a varias personas, incluidos niños, según el Hospital Nasser, que recibió el cuerpo y a los heridos.

El ejército israelí dijo que el ataque en Jan Yunis había tenido como objetivo a un miembro de Hamás.

Mientras tanto, dolientes realizaron oraciones fúnebres por dos de los tres hombres que murieron el jueves en Jan Yunis. El ejército israelí indicó que uno de los hombres, Mohammad Yazouri, era un comandante de Hamás.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP