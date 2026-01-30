Real Madrid vuelve a citarse con Benfica en la Champions, con cruces PSG-Mónaco y Bodø/Glimt-Inter

Los jugadores del Real Madrid tras la derrota 4-2 ante Benfica en la Liga de Campeones, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/Armando Franca) AP

Benfica venció el miércoles 4-2 al Madrid, negándole a los 15 veces campeones de Europa el pase directo a los octavos de final.

El campeón defensor Paris Saint-Germain recorrerá la ruta de los repechajes por segunda edición consecutiva y afrontrá un duelo netamente francés contra Mónaco.

Y el modesto club noruego Bodø/Glimt, la gran revelación del torneo, se las verá contra el Inter de Milán, que perdió la final de la pasada edición contra el PSG.

Los ganadores de los repechajes a doble partido avanzarán a los octavos de final, donde el Madrid podría cruzarse otra contra el Manchester City.

Al mando de Benfica, José Mourinho volverá al estadio Santiago Bernabéu. El técnico portugués dirigió al Madrid entre 2010-2023.

Su Benfica accedió a los repechajes con una impresionante victoria en la última ronda de la fase de liga, que incluyó un gol del arquero Anatoliy Trubin en el octavo minuto del tiempo añadido.

Arriba 3-2 después de los 90 minutos, Benfica necesitaba otro tanto para entrar a los repechajes por diferencia de goles. Lo logró de la manera más dramática cuando el portero ucraniano Trubin subió al área para cabecear elg gol crucial.

La derrota provocó que el Madrid —que comenzó el partido en el tercer lugar— quedara fuera de los ocho primeros, que avanzan directamente a los octavos de final.

Mourinho —dos veces ganador de la Liga de Campeones— tendrá la oportunidad de infligir más dolor a su antiguo club, que destituyó al entrenador Xabi Alonso el mes pasado y ha recurrido a Álvaro Arbeloa para intentar salvar la temporada.

El PSG, que conquistó la Liga de Campeones de una emocionante manera la temporada pasada, deberá tomar el camino largo en su defensa del trofeo. Juega contra un Mónaco que se encuentra nueve lugares y 21 puntos por debajo en la liga francesa. Los dirigidos por Luis Enrique también tuvieron que sortear un repechaje el año pasado.

Bodø/Glimt ha cautivado esta temporada, encadenando sorpresivas victorias el Manchester City y el Atlético de Madrid para meterse en los repechajes al debutar en la mayor competición de clubes del fútbol europeo. Los noruegos representan un serio peligro para el Inter.

Sorteo de los repechajes de la Liga de Campeones

Benfica vs. Real Madrid

Bodø/Glimt vs. Inter de Milán

Mónaco vs. Paris Saint-Germain

Qarabag vs. Newcastle

Galatasaray vs. Juventus

Club Brujas vs. Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Olympiakos vs. Bayer Leverkusen

¿Cuándo se llevarán a cabo los repchajes?

Los partidos de ida se jugarán el 17 y 18 de febrero. Los partidos de vuelta el 24 y 25 de febrero.

Los equipos clasificados automáticamente a los octavos de final son: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa, Manchester City.

Sorteo de la Liga Europa

La final de la actual Liga Europa será Estambul, pero el Nottingham Forest hará un viaje temprano a la ciudad turca después de quedar encuadrado con Fenerbahce en los repechajes. El campeón escocés Celtic se las verá contra el Stuttgart de Alemania, mientras que el Celta de Vigo se medirá con el equipo griego PAOK, y el Lille de Francia se cruzará con el Estrella Roja de Belgrado.

