Reabren escuelas en el epicentro del ébola en el Congo pese a inquietud de padres y maestros

Alumnos acuden a una asamblea escolar el primer día del nuevo ciclo educativo, en medio del brote del virus de ébola, en Ituri, República democrática del Congo, el martes 1 de septiembre de 2026,. (AP Foto/Dieudonne Dirole). AP

La reanudación de las clases se produce en medio de lo que las autoridades describen como el brote de la enfermedad de más rápido crecimiento jamás registrado, con 2.950 muertos entre los 6.100 casos confirmados hasta ahora desde mediados de mayo.

El sindicato que representa a los docentes en la provincia de Ituri, el epicentro del brote, había pedido retrasar el reinicio de las clases, pero el gobierno siguió adelante. La UNICEF, el organismo de la ONU para la infancia, indicó que está apoyando a las autoridades para prevenir contagios en las escuelas.

Algunas escuelas de Ituri, especialmente las que pertenecen al gobierno, registraron una baja asistencia. Las autoridades de la localidad no respondieron a una solicitud de comentarios sobre las medidas para garantizar que no haya transmisión en las aulas.

Aimerance Vahweka, madre en Bunia, la capital de Ituri, comentó que el reinicio escolar la tomó por sorpresa y que por ahora mantiene a su hijo en casa.

Otros funcionarios del sector educativo señalaron que están dotando a las escuelas de termómetros infrarrojos sin contacto, desinfectantes de manos y lavamanos.

“También concienciamos a los estudiantes sobre el cumplimiento de los protocolos de higiene, en particular el lavado regular de manos y el uso de desinfectante”, expresó Etienne Ndjabu, docente en una escuela privada de Bunia.

Los expertos afirman que aún persisten grandes desafíos, ya que muchas escuelas carecen de acceso a agua limpia y la financiación sigue por debajo de lo previsto.

“También hay importantes desafíos logísticos, particularmente en zonas remotas, donde la entrega de equipos y materiales de aprendizaje puede retrasarse”, indicó Greg Ramm, director de Save the Children en el Congo.

Los niños de 4 años o menos presentan una tasa de mortalidad del 60%, la más alta de cualquier grupo de edad en el brote, según los datos de salud disponibles.

“La prioridad es proteger la salud de los estudiantes, los docentes y las comunidades, y preservar, en la medida de lo posible, el derecho de los niños a aprender”, afirmó Dounia Dekhili, coordinadora de Emergencias de la UNICEF en la República Democrática del Congo.

El brote más reciente, causado por el raro virus Bundibugyo, se ha extendido a más de 60 zonas sanitarias. Las autoridades piensan que se había propagado sin ser detectado entre las comunidades al menos desde febrero. La Organización Mundial de la Salud señaló que el brote va camino de superar el brote regional de África Occidental que se produjo entre 2014 y 2016.

Los trabajadores de la salud en las provincias afectadas han realizado varias huelgas para protestar por retrasos en los pagos, lo que ha afectado la respuesta al brote.

Los esfuerzos por contener la enfermedad se han visto obstaculizados por la falta de una vacuna o tratamiento aprobados. Las autoridades congoleñas habían comenzado a distribuir miles de dosis de la vacuna Ervebo, que, según la OMS, podría brindar cierta protección.

El conflicto entre el gobierno y los grupos rebeldes en la región oriental, los ataques contra trabajadores de la salud y un intenso movimiento de población también han agravado el brote.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP