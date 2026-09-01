americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Reabren escuelas en el epicentro del ébola en el Congo pese a inquietud de padres y maestros

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — Un nuevo año académico comenzó el martes en toda la República Democrática del Congo, pese a la preocupación de padres y docentes de que el brote de ébola del país aún represente riesgos para los niños en el epicentro.

Alumnos acuden a una asamblea escolar el primer día del nuevo ciclo educativo, en medio del brote del virus de ébola, en Ituri, República democrática del Congo, el martes 1 de septiembre de 2026,. (AP Foto/Dieudonne Dirole).
Alumnos acuden a una asamblea escolar el primer día del nuevo ciclo educativo, en medio del brote del virus de ébola, en Ituri, República democrática del Congo, el martes 1 de septiembre de 2026,. (AP Foto/Dieudonne Dirole). AP

La reanudación de las clases se produce en medio de lo que las autoridades describen como el brote de la enfermedad de más rápido crecimiento jamás registrado, con 2.950 muertos entre los 6.100 casos confirmados hasta ahora desde mediados de mayo.

El sindicato que representa a los docentes en la provincia de Ituri, el epicentro del brote, había pedido retrasar el reinicio de las clases, pero el gobierno siguió adelante. La UNICEF, el organismo de la ONU para la infancia, indicó que está apoyando a las autoridades para prevenir contagios en las escuelas.

Algunas escuelas de Ituri, especialmente las que pertenecen al gobierno, registraron una baja asistencia. Las autoridades de la localidad no respondieron a una solicitud de comentarios sobre las medidas para garantizar que no haya transmisión en las aulas.

Aimerance Vahweka, madre en Bunia, la capital de Ituri, comentó que el reinicio escolar la tomó por sorpresa y que por ahora mantiene a su hijo en casa.

“No veo realmente un aumento en las medidas de prevención”, manifestó.

Otros funcionarios del sector educativo señalaron que están dotando a las escuelas de termómetros infrarrojos sin contacto, desinfectantes de manos y lavamanos.

“También concienciamos a los estudiantes sobre el cumplimiento de los protocolos de higiene, en particular el lavado regular de manos y el uso de desinfectante”, expresó Etienne Ndjabu, docente en una escuela privada de Bunia.

Los expertos afirman que aún persisten grandes desafíos, ya que muchas escuelas carecen de acceso a agua limpia y la financiación sigue por debajo de lo previsto.

“También hay importantes desafíos logísticos, particularmente en zonas remotas, donde la entrega de equipos y materiales de aprendizaje puede retrasarse”, indicó Greg Ramm, director de Save the Children en el Congo.

Los niños de 4 años o menos presentan una tasa de mortalidad del 60%, la más alta de cualquier grupo de edad en el brote, según los datos de salud disponibles.

“La prioridad es proteger la salud de los estudiantes, los docentes y las comunidades, y preservar, en la medida de lo posible, el derecho de los niños a aprender”, afirmó Dounia Dekhili, coordinadora de Emergencias de la UNICEF en la República Democrática del Congo.

El brote más reciente, causado por el raro virus Bundibugyo, se ha extendido a más de 60 zonas sanitarias. Las autoridades piensan que se había propagado sin ser detectado entre las comunidades al menos desde febrero. La Organización Mundial de la Salud señaló que el brote va camino de superar el brote regional de África Occidental que se produjo entre 2014 y 2016.

Los trabajadores de la salud en las provincias afectadas han realizado varias huelgas para protestar por retrasos en los pagos, lo que ha afectado la respuesta al brote.

Los esfuerzos por contener la enfermedad se han visto obstaculizados por la falta de una vacuna o tratamiento aprobados. Las autoridades congoleñas habían comenzado a distribuir miles de dosis de la vacuna Ervebo, que, según la OMS, podría brindar cierta protección.

El conflicto entre el gobierno y los grupos rebeldes en la región oriental, los ataques contra trabajadores de la salud y un intenso movimiento de población también han agravado el brote.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacados del día

Bank of America confirma muerte de ejecutiva apuñalada al azar en Times Square: tenía 32 años

Bank of America confirma muerte de ejecutiva apuñalada al azar en Times Square: tenía 32 años

EEUU mueve dos buques de combate a la Base Naval de Guantánamo en medio de crecientes tensiones con Cuba

EEUU mueve dos buques de combate a la Base Naval de Guantánamo en medio de crecientes tensiones con Cuba

EEUU alerta por aumento de la delincuencia en Cuba y advierte sobre robos a vehículos en La Habana

EEUU alerta por aumento de la delincuencia en Cuba y advierte sobre robos a vehículos en La Habana

CONFIRMADO: EL DIÁLOGO ENTRE EEUU Y CUBA ESTÁ SUSPENDIDO. La Habana asegura que sus cambios económicos van en serio

CONFIRMADO: EL DIÁLOGO ENTRE EEUU Y CUBA ESTÁ SUSPENDIDO. La Habana asegura que sus cambios económicos "van en serio"

Duane Davis, a la derecha, y su abogado, Michael Sanft, sentados en la sala del tribunal después de que un jurado declarara a Davis culpable de asesinato en primer grado en el juicio relacionado con la muerte del rapero Tupac Shakur, ocurrida en 1996; la imagen fue tomada en el Centro de Justicia Regional del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Las Vegas, el lunes 31 de agosto de 2026. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal via AP, Pool)

Jurado declara culpable a un hombre de asesinato por la muerte de Tupac Shakur ocurrida en 1996

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter