Rayo Vallecano vence 1-0 a Elche y logra su primera victoria en casi un mes

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El club madrileño no había sumado tres puntos desde que derrotó al colista Oviedo el 4 de marzo, pero volvió a la senda del triunfo gracias a un gol en el segundo tiempo de Randy Nteka.

El equipo se vio favorecido por la expulsión de Pedro Bigas, de Elche, seis minutos antes del descanso.

El veterano zaguero central fue amonestado a mitad de la primera parte y luego vio una segunda tarjeta amarilla por una entrada alta, por lo que recibió la roja.

Pedro Díaz estrelló un remate en el poste en el segundo tiempo y el arquero de Elche, Matías Dituro, realizó atajadas oportunas, pero Nteka conectó un buen centro de Álvaro García cuando faltaban 16 minutos para el final para darle la victoria al conjunto local.

Fue el primer gol de la temporada para el internacional angoleño y uno vital para Rayo, que subió dos puestos hasta el 12do lugar.

Elche se mantuvo en la 17ma posición, un puesto por encima de la zona de descenso.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP