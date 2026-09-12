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Ray llega a 100 triunfos; Padres resisten para vencer a Gigantes y conservan ventaja de comodín

SAN FRANCISCO (AP) — El exlanzador de los Gigantes Robbie Ray trabajó cinco entradas para llegar a 100 victorias en las Grandes Ligas, y los Padres de San Diego ampliaron su racha ganadora a cinco juegos al imponerse el viernes 7-5 sobre San Francisco.

Robbie Ray, lanzador de los Padres de San Diego, labora contra los Gigantes de San Francisco el viernes 11 de septiembre de 2026 (AP Foto/Jed Jacobsohn)
Robbie Ray, lanzador de los Padres de San Diego, labora contra los Gigantes de San Francisco el viernes 11 de septiembre de 2026 (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

Mason Miller ponchó a Bryce Eldridge tirándole con las bases llenas para terminar el juego. Miller consiguió su 35to salvamento y San Diego mantuvo una ventaja de medio juego sobre Arizona en la lucha por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Los Diamondbacks aplastaron a Texas por 9-1.

San Francisco traspasó al veterano Ray, de 34 años (12-8), con destino a San Diego, por dos jugadores de ligas menores el 3 de agosto, la fecha límite de canjes.

Ray permitió cinco carreras con cuatro hits en cinco entradas. Ponchó a cinco, dio cuatro bases por bolas y mejoró su marca a 100-89 en una carrera de 13 temporadas.

Los Gigantes habían ganado sus tres juegos anteriores. Se mantuvieron como el único equipo de las mayores sin una racha de cuatro victorias consecutivas esta temporada.

El abridor venezolano de los Gigantes, Anthony Molina (3-1), permitió siete carreras con nueve hits en tres entradas. Molina concedió cinco dobles, incluidos dos de su compatriota Freddy Fermín, y el triple impulsor de Dustin Harris.

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