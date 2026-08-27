Ratko Mladic, el brutal caudillo serbobosnio, muere en prisión a los 84 años, según reportes

ARCHIVO - El general serbobosnio Ratko Mladic, derecha, habla por teléfono junto al general del ejército ruso, Vladimir Zurbenko, centro, durante la visita de una delegación de dicho organismo a la ciudad bosnia de Banja Luka, en octubre de1995. (AP Foto/Radivoje Pavicic, Archivo) AP

Según los reportes, Mladic murió en un hospital penitenciario de las Naciones Unidas en La Haya, Holanda. Un familiar del exmilitar, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado de la situación, confirmó los reportes a la AP y señaló que el hijo de Mladic, Darko Mladic, iba camino a La Haya.

Funcionarios del tribunal de las Naciones Unidas dijeron a la AP en un comunicado que no podían confirmar de inmediato la muerte de Mladic.

El tribunal de las Naciones Unidas para los crímenes de guerra cometidos durante las guerras en Yugoslavia en la década de 1990 condenó a Mladic a cadena perpetua en 2017, en lo que se consideró un paso clave para llevar justicia a las víctimas. Estaba bajo custodia desde 2011, tras muchos años prófugo.

El despiadado exoficial comunista de ojos azules, convertido en caudillo nacionalista, fue una de las figuras más notorias del conflicto, que dejó más de 100.000 muertos y más de 1 millón de personas sin hogar. Ordenó a sus tropas “quemarles el cerebro” a los musulmanes bosnios y se jactó de ser un “Dios serbio”.

En 1992, cuando comenzó la guerra étnica en Bosnia, Mladic se convirtió en comandante de las tropas serbobosnias y tomó el control de grandes extensiones del país para formar un miniestado serbio.

Los serbios bajo el control de Mladic sitiaron Sarajevo, la capital, y otras ciudades y pueblos, establecieron campos de concentración para civiles no serbios detenidos y soldados enemigos, y asesinaron sistemáticamente a prisioneros.

En Sarajevo, las tropas serbias mantuvieron la ciudad aislada mientras mataban a civiles con francotiradores. En 1995, las tropas de Mladic masacraron a más de 8.000 hombres y niños musulmanes en Srebrenica, el único caso de genocidio en Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Pero el propio Mladic y sus admiradores serbios nunca se arrepintieron. Muchos lo veían como un patriota que luchaba por el primer Estado panserbio. Desafiante, Mladic se mostró agresivo durante su juicio y les gritó a los jueces cuando fue condenado a cadena perpetua.

Mladic nació el 12 de marzo de 1942 en el diminuto pueblo bosnio de Bozinovici, en las colinas situadas a 40 kilómetros (25 millas) al sur de Sarajevo. Al igual que otros protagonistas del conflicto yugoslavo, absorbió el nacionalismo a partir del destino de su familia en la Segunda Guerra Mundial: su propio padre fue asesinado por croatas.

Oficial de la era comunista, Mladic se alineó con los serbios mientras Yugoslavia se desintegraba en la guerra. Primero encabezó una insurgencia serbia en Croacia antes de asumir el mando del ejército serbobosnio, respaldado por Serbia y por el entonces presidente Slobodan Milosevic, quien también murió bajo custodia del tribunal de La Haya en 2006 mientras era juzgado por genocidio.

Mladic era conocido por su obsesión con la historia de su nación. Veía la guerra de Bosnia como una oportunidad de venganza por la antigua ocupación otomana de Serbia, que duró 500 años. A menudo se refería a los musulmanes de Bosnia como turcos y se jactó de la venganza cuando sus tropas tomaron el enclave de Srebrenica, protegido por las Naciones Unidas, en 1995.

Arrastrado por el dominio serbio en potencia de fuego y por la ignorancia internacional, Mladic estaba convencido de su victoria final.

“Ha llegado el momento... de vengarnos de los turcos en estas regiones”, afirmó Mladic tras tomar Srebrenica.

Srebrenica, un “refugio seguro” de las Naciones Unidas para musulmanes, terminó siendo tomada por los serbios, que separaron a los hombres y niños, los obligaron a desnudarse, los mataron y empujaron sus cuerpos con excavadoras a fosas comunes, en una brutal arremetida que duró más de una semana.

Los sobrevivientes de Srebrenica dijeron que una imagen quedará para siempre grabada en sus mentes: Mladic repartiendo caramelos a niños musulmanes que habían sido reunidos en la plaza del pueblo y tranquilizándolos al decirles que todo estaría bien, incluso dándole una palmada en la cabeza a un niño.

Convencido del poder de su ejército, solía decirles a sus soldados: “Cuando yo les doy garantías, es como si las diera Dios”. Para despejar el camino para que aterrizara su helicóptero, les decía a los controladores aéreos: “Habla Ratko Mladic: el dios serbio”.

Los habitantes de Sarajevo aún recuerdan sus órdenes a los artilleros serbios que atacaban la capital bosnia a comienzos de 1992. Emitía sus órdenes a través de un sistema de radio militar, sin molestarse en codificar la señal, que fue captada y grabada por la policía de Sarajevo.

Los sarajevitas podían oír cómo Mladic ordenaba “Apunten hacia Velesici, allí no hay serbios”, a su artillería que bombardeaba el suburbio de Sarajevo.

“Quemen sus cerebros”, les decía a sus artilleros.

Ante la acusación de genocidio, presentada en el tribunal de las Naciones Unidas, Mladic comenzó en 1996 sus años como fugitivo en Han Pijesak, un complejo militar en el este de Bosnia construido para el exlíder comunista yugoslavo Josip Broz Tito y diseñado para resistir un ataque nuclear.

Con su esposa, Bosa, Mladic se instaló en una domesticidad impuesta, pasando el tiempo cuidando abejas y cabras. Se decía que sus 23 cabras llevaban los nombres de dignatarios extranjeros a los que despreciaba, como Madeleine Albright, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos.

Rodeado de guardias de seguridad, ocasionalmente se aventuraba fuera del denso bosque de pinos para conmemorar eventos como el aniversario del ejército serbobosnio y el Día de San Vito, una festividad religiosa que recuerda la derrota serbia de 1389 ante los turcos en Kosovo.

Cuando a finales de la década de 1990 su rastro se volvió demasiado comprometedor en Bosnia, Mladic se mudó con su familia a una villa suburbana en Belgrado, la capital serbia.

En Belgrado, se le vio asistiendo a la boda de su hijo. Aparecía en partidos de fútbol, cenaba en restaurantes lujosos y frecuentaba cafés de élite, negándose a conceder entrevistas y sonriendo con expresión enigmática cuando lo fotografiaban.

Cuando Milosevic fue derrocado en octubre de 2000 y las nuevas autoridades prodemocracia de Yugoslavia dieron señales de que podrían entregar a Mladic al tribunal, los tabloides informaron que había salido de Belgrado rumbo a Bosnia.

Sin embargo, fiel a su estilo, Mladic desmintió esos rumores y otros que afirmaban que estaba desahuciado en Belgrado. Antes de pasar a la clandestinidad en 2002, se le vio repetidamente en público, a veces con sus guardias y a veces solo, conduciendo un automóvil Yugo de líneas cuadradas por las calles de la capital.

Desapareció por completo de la vista pública en 2008 y finalmente fue arrestado en mayo de 2011 en un pueblo cerca de Belgrado, donde se escondía en la modesta casa de un familiar.

En el tribunal de La Haya, un anciano de aspecto frágil estaba lejos de la imagen de Mladic de los días de guerra. Pero su falta de arrepentimiento y su arrogancia seguían intactos.

“Todo lo que han dicho son puras mentiras. ¡Qué vergüenza!”, les gritó a los jueces de las Naciones Unidas cuando dictaron la condena.

Mladic ya mostraba una mala salud al momento de su arresto en 2011; se cree que sufrió múltiples derrames cerebrales durante sus años prófugo y fue hospitalizado en varias ocasiones mientras estaba bajo custodia.

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FUENTE: AP