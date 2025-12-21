americateve

Raphinha y Yamal anotan en la victoria del líder Barcelona sobre Villarreal

MADRID (AP) — Raphinha y Lamine Yamal celebraron los goles del otro con un brazo levantado y las manos entrelazadas mientras en la victoria el domingo 2-0 del Barcelona ante un Villarreal que se quedó con diez hombres.

Lamine Yamal del Barcelona celebra tras anotar en el encuentro de La Liga ante el Villarreal el domingo 21 de diciembre del 2025. (AP Foto/Alberto Saiz)
Con este resultado el Barça se mantiene cuatro puntos por delante del Real Madrid en la cima de La Liga.

Raphinha consiguió un penal tras ser derribado al cortar hacia adentro. Realizó una carrera lenta y envió al portero Luiz Junior en la dirección equivocada a los 12 minutos para su séptimo gol de liga de la temporada y el 50mo del Barça.

Yamal también consiguió su séptimo de la temporada, rematando desde cerca al 63 tras ser asistido por el centrocampista Frenkie de Jong después de un barullo en el área.

Fue la séptima victoria consecutiva en todas las competiciones para el equipo del entrenador Hansi Flick.

El Barcelona no contó con el defensa central Andreas Christensen, quien se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda en el entrenamiento del sábado.

El defensor del Villarreal Renato Veiga recibió una tarjeta roja directa al final de la primera mitad por una dura entrada por detrás sobre Yamal, quien recibió tratamiento brevemente en el suelo.

La derrota del Villarreal permitió al Atlético de Madrid moverse al tercer lugar con una victoria 3-0 en Girona, aunque habiendo jugado dos partidos más.

Atlético se impone con facilidad

El centrocampista Koke adelantó al Atlético a los 13 minutos con una excelente volea desde justo fuera del área penal.

El portero del Atlético, Jan Oblak, realizó una parada impresionante para evitar el disparo a quemarropa de Axel Witsel a mitad de la primera parte, sacándolo de la línea con una mano cerca del poste izquierdo.

El Atlético duplicó su ventaja al 38 cuando el disparo del centrocampista Conor Gallagher desde 20 metros (yardas) se desvió en un defensor y descolocó al portero Paulo Gazzaniga.

Los aficionados del Atlético que viajaron dieron una cálida bienvenida al centrocampista Thomas Lemar cuando entró para el Girona en la segunda mitad. El excentrocampista de Francia está cedido esta temporada con el Girona desde el Atlético, habiendo jugado casi 200 partidos para “Los Colchoneros” a lo largo de siete temporadas.

Gallagher fue sustituido al 77, habiendo entrado al 28 por Nico González.

Griezmann clínico

El veterano delantero Antoine Griezmann selló la victoria del Atlético con un gol clínico en el tiempo de descuento.

La exestrella de Francia intercambió pases rápidos en el borde del área con su compañero suplente Giacomo Raspadori, controló hábilmente el balón con el exterior de su pie derecho y dirigió un disparo bajo al rincón opuesto con su izquierda.

El Girona permanece en el puesto 18.

En otros partidos del domingo el Elche enfrenta al Rayo Vallecano y el Real Betis se mide con el Getafe.

El sábado, la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé celebró su 27mo cumpleaños con su gol número 59 para el Real Madrid en 2025, igualando el récord del club de más goles en un año que ostenta Cristiano Ronaldo.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

